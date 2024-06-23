Эксперт рассказал о льготах, которые в России положены пенсионерам

Их в России сразу несколько

23 июня 2024, 08:40, ИА Амител

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Пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, льготы по оплате транспортного и земельного налогов, а также региональные меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.

С 1 января 2024 года пенсионеры освобождены от налога на имущество, а с 1 июля – от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Также они могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы превышают допустимую долю.

Неработающие пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию взносов на капитальный ремонт, а от 80 лет – полностью освобождаются от его оплаты.

В регионах и на местном уровне действуют свои льготы и выплаты: льготы на проезд в общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, бесплатное протезирование зубов, бесплатные медикаменты и другие.