Эксперт рассказал о льготах, которые в России положены пенсионерам
Их в России сразу несколько
23 июня 2024, 08:40, ИА Амител
Пенсионерам в России положен налоговый вычет на покупку жилья, доплата к пенсии до размера прожиточного минимума, льготы по оплате транспортного и земельного налогов, а также региональные меры поддержки. Об этом РИА Новости рассказала сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Цацура.
С 1 января 2024 года пенсионеры освобождены от налога на имущество, а с 1 июля – от банковских комиссий при оплате ЖКХ. Также они могут получить субсидию на оплату ЖКУ, если расходы превышают допустимую долю.
Неработающие пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию взносов на капитальный ремонт, а от 80 лет – полностью освобождаются от его оплаты.
В регионах и на местном уровне действуют свои льготы и выплаты: льготы на проезд в общественном транспорте, путевки в санатории, услуги социальных работников, бесплатное протезирование зубов, бесплатные медикаменты и другие.
08:46:38 23-06-2024
Как получить доплату до прожиточного минимума и какой он в Барнауле?
14:23:07 23-06-2024
Гость (08:46:38 23-06-2024) Как получить доплату до прожиточного минимума и какой он в Б... вы не путаете МРОТ и прожиточный минимум, который всего 12000? у вас пенсия меньше 12тыс? слабо верится.
11:50:31 23-06-2024
Прожиточный минимум на 2024 год
для пенсионеров - 12608 руб.
13:00:54 23-06-2024
Гость (11:50:31 23-06-2024) Прожиточный минимум на 2024 годдля пенсионеров - 12608 р... Ой, как много! А на счёт льгот, так всё это враньё. Пенсионеры покупают такой же проездной, как и все(ветеранам и инвалидам дешевле), протезирование зубов бесплатно только ветеранам и то год ждать и делают из самых плохих и дешёвых материалов, с которыми жить не возможно. Земельный налог например, на погреб не отменён - платим. Так, что все эти псевдольготы ни о чём