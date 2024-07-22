Эксперт рассказал о признаках мошеннического перевода с карты

Банки должны будут блокировать такие операции

22 июля 2024, 06:40, ИА Амител

Банковские карты / Фото: pxhere.com/ru/photo/545991

В ближайшее время Центробанк значительно расширит список признаков незаконных переводов. Эти признаки будут переданы всем российским банкам, и в случае обнаружения одного или нескольких таких признаков при проведении операции без согласия клиента, банк должен будет приостановить или заблокировать подозрительный перевод, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Михаил Метелев, эксперт отделения Барнаул Банка России, разъяснил, что это за признаки:

Информация о получателе перевода содержится в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов без добровольного согласия, которую поддерживает Банк России. Операция проводится с использованием устройства, которое ранее использовалось преступниками при совершении операций без согласия клиента, и информация о нем также добавлена в базу Банка России. Операция не типична для конкретного клиента: сумма, время или место проведения, устройство, с которого клиент пытается провести операцию, или параметры этого устройства. Информация о получателе перевода включена банком в свою базу (антифрод-систему) как о получателе средств по переводам без добровольного согласия клиента. В отношении получателя перевода возбуждено уголовное дело в связи с совершением противоправных действий, связанных с осуществлением переводов без согласия клиента. Банк получил информацию о нетипичных телефонных переговорах отправителя перевода или о нетипичных сообщениях в мессенджерах, электронной почте и других каналах связи.

Также начнет действовать новый закон, который обязывает банки возвращать деньги, похищенные мошенниками. Это означает, что клиенты смогут в большей мере рассчитывать на возврат украденных киберпреступниками средств.

Михаил Метелев продолжил:

Закон обязывает банки возвращать полную сумму украденных денег в течение 30 календарных дней после получения соответствующего заявления клиента, если банк допустил перевод на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Если банк не направил клиенту уведомление о переводе, совершенном без согласия клиента, или если клиент каким-либо образом утратил карту, банк также обязан вернуть деньги. Банк обязан на два дня приостановить перевод средств или отказать в совершении операции – это так называемый период охлаждения, за время которого клиент сможет трезво оценить ситуацию и отказаться от перевода денег мошенникам.

Если перевод приостановили или заблокировали, банк уведомит клиента по СМС или пуш-уведомлением. Эксперт также напоминает, что сотрудники банка никогда не просят сообщить личную или финансовую информацию.

Эти новшества в законодательстве вступают в силу с 25 июля.