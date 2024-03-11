Эксперт рассказал о том, как изменился ипотечный рынок и что будет дальше
Многое зависит от программ господдержки
11 марта 2024, 08:31, ИА Амител
Эксперт по недвижимости Дмитрий Дворядкин рассказал о том, как изменился ипотечный рынок и что его ждет дальше. Его слова передает "Бизнес ФМ Барнаул".
По данным Центробанка, количество выданных кредитов в 2023 году увеличилось по сравнению с 2022 годом на 53%. Кроме того, обновлен абсолютный рекорд этого показателя, который был зафиксирован в 2021 году, на 6,7%. Также 2023-й стал рекордным по выдаче ипотеки с господдержкой. Объем льготных кредитов составил больше 60% общего объема ипотечных кредитов и достиг 4,7 трлн рублей, что в два раза больше, чем годом ранее.
"Рынок недвижимости в целом не остановился. Но живет в основном только за счет поддержки "первички". Государство выделило колоссальные деньги на господдержку, поэтому льготные программы и заняли такую большую долю. Конечно, сказалось и то, что из-за высокой ключевой ставки буквально встал вторичный рынок, отсюда и такой рост "первички", под которую и выдается господдержка", – отметил Дворядкин.
Плюсом от господдержки стало то, что многие люди смогли улучшить условия жизни, но при этом деньги осели в банках.
"Остается надеяться, что господдержка жилья сохранится, тогда рынок недвижимости будет как-то жить. И что все же найдется способ поддержать и вторичный рынок, который, увы, сейчас стагнирует. Потому что банки делать это явно не будут, пока сохраняется высокая ключевая ставка ЦБ", – добавил эксперт.
09:38:11 11-03-2024
Рынок меняется также как меняются времена года и так же как день меняет ночь. Эксперт в данной ситуации приводит только лишь свои доводы на ничтожном основании вырванном где-то в печати.А будет ,что будет. Как будет вести себя рынок недвижимости диктует только сам рынок и люди. Так было всегда ,так и будет и это везде так происходит.Экономия должна быть экономной.А пока живут только центральные регионы с более-менее зарплатами и экономией и к стати чиновниками не как у нас в регионе,которые не могут до сих пор решить ряд ничтожных для города проблем (транспорт,медицина,социалка,коммуналка). Смешно но факт- всё взаимосвязано .
09:55:38 11-03-2024
гость (09:38:11 11-03-2024) Рынок меняется также как меняются времена года и так же как ... Чиновники у нас в регионе совсем никакие.
10:02:05 11-03-2024
Гость (09:55:38 11-03-2024) Чиновники у нас в регионе совсем никакие.... Чиновники они такие Виновники.
12:25:29 11-03-2024
гость (09:38:11 11-03-2024) Рынок меняется также как меняются времена года и так же как ... " Как будет вести себя рынок недвижимости диктует только сам рынок и люди."- ГЫ ГЫЫЫ ГЫЫЫ. Насмешили. Спасибо.
10:05:19 11-03-2024
а государство в очередной раз помогло банкам со своей господдержкой льготной ипотеки, лучше бы на эти деньги, что сейчас банкам отдает, само строило жилье, вот и была бы конкуренция жадным застройщикам, заодно бы и дешевле было бы делать жилье тем же льготникам. Но наше государство как всегда деньги раздает только банкам и застройщикам, а народу фигу показывает, хотя нет, призывает больше рожать.
10:11:22 11-03-2024
Рынок жилья отыграл рост заработных плат у некоторых категорий граждан до 120-200 тыс. руб. в мес. и замер, дальше расти уже не может, т.к. зарплата выше 200 уже тоже не растет. И это логично при таких ставках и принимая во внимание, что повезло вписаться в рынок с заработными платами 120-200 тыс. удалось лишь небольшой массе работников. И разрыв с медианой вырос до очень неприличных масштабов. Страшные перекосы на рынке труда спроецировались такими же перекосами на рынке недвижимости.
Что хотелось бы сказать в заключение. Уважаемые работники, которым повезло, например, очень дефицитным сегодня водителям категории Е - не задирайте нос оттого что вам от безысходности подняли сейчас зарплату до 150-200 тыс. в мес. Это не будет продолжаться долго. Не хватайте на радостях квартиры за 10 млн. руб. в ипотеку с ежемесячным платежом в 50-90 тыс. руб., потом пожалеете.