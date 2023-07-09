Эксперт рассказал о том, как секс влияет на фигуру
Во время полового акта партнеры сжигают калории
09 июля 2023, 12:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Специалисты рассказали, как секс помогает поддерживать фигуру. Об этом сообщает болгарское издание "Факти.бг".
Авторы статьи обратились к нескольким материалам, созданным по результатам изучения влияния полового акта на сжигание калорий. Ученые одного из университетов, например, выяснили, что за 24 минуты полового акта мужчина сжигает 101 калорию, а женщины 69.
Чтобы улучшить результаты, эксперты рекомендуют сменить атмосферу на более теплую, увеличить продолжительность акта, а также экспериментировать с позами.
12:30:01 09-07-2023
24 минуты?
19:50:25 09-07-2023
Эксперды блин, чего бы дельного предложили, а так вода одна.
20:56:45 09-07-2023
Точно 69 калорий? Не Килокалорий?
02:24:46 10-07-2023
Это было известно ещё при СССР...