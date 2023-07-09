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Эксперт рассказал о том, как секс влияет на фигуру

Во время полового акта партнеры сжигают калории

09 июля 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Специалисты рассказали, как секс помогает поддерживать фигуру. Об этом сообщает болгарское издание "Факти.бг".

Авторы статьи обратились к нескольким материалам, созданным по результатам изучения влияния полового акта на сжигание калорий. Ученые одного из университетов, например, выяснили, что за 24 минуты полового акта мужчина сжигает 101 калорию, а женщины 69.

Чтобы улучшить результаты, эксперты рекомендуют сменить атмосферу на более теплую, увеличить продолжительность акта, а также экспериментировать с позами.

Здоровье

Комментарии 4

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Гость

12:30:01 09-07-2023

24 минуты?

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Тьфу

19:50:25 09-07-2023

Эксперды блин, чего бы дельного предложили, а так вода одна.

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Гость

20:56:45 09-07-2023

Точно 69 калорий? Не Килокалорий?

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гость

02:24:46 10-07-2023

Это было известно ещё при СССР...

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