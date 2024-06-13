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Эксперт рассказал, почему опасно брать машины с пробегом

Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться проблемами

13 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1169508
Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1169508

Низкая цена автомобиля и небольшой пробег могут говорить о проблемах с машиной, которые недобросовестные перекупы пытаются выдать за привлекательную цену и хорошее состояние авто.

Государство закрывает лазейки для "серых" авто на рынке, но это не значит, что все машины теперь полностью чисты. Покупатели подержанных транспортных средств могут столкнуться с авто с проблемными документами или неправильно растаможенными.

Цена машины может быть снижена из-за серьезного ДТП, залога, угона или ареста. Кроме того, может оказаться, что за машину не выплачен кредит.

Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться сложностями, пишет "Прайм".

Комментарии 4

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R22

13:32:24 13-06-2024

"Эксперт" видел цена на новые авто?

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Лея

14:38:12 13-06-2024

коротко говоря - враньё. если есть хорошие электрики,ювелиры и кузовики - то запросто купишь достойного зверя с пробегом. а на Дроме за 300 р тебе куча отчета по машине

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Гость

15:18:33 13-06-2024

ФИО эксперта в студию

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Гость

19:13:36 13-06-2024

Очередная ложь, реклама.... Купишь новую машину-попадаешь в долгое рабство. Купишь старую, становишься специалистом и философом. Что лучше?

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