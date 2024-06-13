Эксперт рассказал, почему опасно брать машины с пробегом
Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться проблемами
13 июня 2024, 12:45, ИА Амител
Низкая цена автомобиля и небольшой пробег могут говорить о проблемах с машиной, которые недобросовестные перекупы пытаются выдать за привлекательную цену и хорошее состояние авто.
Государство закрывает лазейки для "серых" авто на рынке, но это не значит, что все машины теперь полностью чисты. Покупатели подержанных транспортных средств могут столкнуться с авто с проблемными документами или неправильно растаможенными.
Цена машины может быть снижена из-за серьезного ДТП, залога, угона или ареста. Кроме того, может оказаться, что за машину не выплачен кредит.
Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться сложностями, пишет "Прайм".
13:32:24 13-06-2024
"Эксперт" видел цена на новые авто?
14:38:12 13-06-2024
коротко говоря - враньё. если есть хорошие электрики,ювелиры и кузовики - то запросто купишь достойного зверя с пробегом. а на Дроме за 300 р тебе куча отчета по машине
15:18:33 13-06-2024
ФИО эксперта в студию
19:13:36 13-06-2024
Очередная ложь, реклама.... Купишь новую машину-попадаешь в долгое рабство. Купишь старую, становишься специалистом и философом. Что лучше?