Эксперт рассказал, почему опасно брать машины с пробегом

Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться проблемами

13 июня 2024, 12:45, ИА Амител

Водитель / Фото: pxhere.com/ru/photo/1169508

Низкая цена автомобиля и небольшой пробег могут говорить о проблемах с машиной, которые недобросовестные перекупы пытаются выдать за привлекательную цену и хорошее состояние авто.

Государство закрывает лазейки для "серых" авто на рынке, но это не значит, что все машины теперь полностью чисты. Покупатели подержанных транспортных средств могут столкнуться с авто с проблемными документами или неправильно растаможенными.

Цена машины может быть снижена из-за серьезного ДТП, залога, угона или ареста. Кроме того, может оказаться, что за машину не выплачен кредит.

Не стоит гнаться за выгодой, которая может обернуться сложностями, пишет "Прайм".