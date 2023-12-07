Эксперт рассказал, почему россияне теряют интерес к иностранной недвижимости

На это, по словам специалистов, влияет несколько причин

07 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

После резкого всплеска интереса к иностранной недвижимости у россиян, он начал постепенно снижаться. Эксперт и генеральный директор агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал "Бизнес ФМ Барнаул" о том, почему это произошло.

В начале года особенно популярным была покупка жилья в Арабских Эмиратах. В Дубае на россиян приходилось более 12% всех покупок жилья. Теперь же люди стали чаще его продавать, чем покупать.

Эксперты называют несколько причин такой тенденции. Первая – это то, что покупки недвижимости за рубежом были, скорее, эмоциональными. Россиянам – точнее тем, у кого есть достаточное количество денег, – хотелось куда-то вложить свои средства. А рынки жилья в таких странах, как Арабские Эмираты и Турция, росли очень быстро, и именно российских покупателей привлекали наиболее активно. Эмоции прошли, да и ажиотаж спал, и соотечественники стали продавать свои активы. Возможно, предпочитая вкладывать уже в недвижимость в своей стране или в другие источники.

Другая причина более очевидна – это курс доллара, который достигал рекордных величин, превышая отметки 90 и даже 100 рублей. Из-за этого жилье за рубежом ощутимо выросло в цене и уже перестало быть таким привлекательным. Подорожание произошло еще и под влиянием спроса и инфляции. В Турции, например, более чем на 40%, в Эмиратах – почти на 15%. Кстати, в Аргентине жилье подешевело почти на 60%, но вряд ли россияне ринутся туда. Сильно далеко.

Несмотря на то, что интерес к покупке жилья в Арабских Эмиратах спал, эта страна все равно остается на первом месте по популярности среди россиян.