Эксперт рассказал, почему россияне теряют интерес к иностранной недвижимости
На это, по словам специалистов, влияет несколько причин
07 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
После резкого всплеска интереса к иностранной недвижимости у россиян, он начал постепенно снижаться. Эксперт и генеральный директор агентства недвижимости "Династия 24" Дмитрий Дворядкин рассказал "Бизнес ФМ Барнаул" о том, почему это произошло.
В начале года особенно популярным была покупка жилья в Арабских Эмиратах. В Дубае на россиян приходилось более 12% всех покупок жилья. Теперь же люди стали чаще его продавать, чем покупать.
Эксперты называют несколько причин такой тенденции. Первая – это то, что покупки недвижимости за рубежом были, скорее, эмоциональными. Россиянам – точнее тем, у кого есть достаточное количество денег, – хотелось куда-то вложить свои средства. А рынки жилья в таких странах, как Арабские Эмираты и Турция, росли очень быстро, и именно российских покупателей привлекали наиболее активно. Эмоции прошли, да и ажиотаж спал, и соотечественники стали продавать свои активы. Возможно, предпочитая вкладывать уже в недвижимость в своей стране или в другие источники.
Другая причина более очевидна – это курс доллара, который достигал рекордных величин, превышая отметки 90 и даже 100 рублей. Из-за этого жилье за рубежом ощутимо выросло в цене и уже перестало быть таким привлекательным. Подорожание произошло еще и под влиянием спроса и инфляции. В Турции, например, более чем на 40%, в Эмиратах – почти на 15%. Кстати, в Аргентине жилье подешевело почти на 60%, но вряд ли россияне ринутся туда. Сильно далеко.
Несмотря на то, что интерес к покупке жилья в Арабских Эмиратах спал, эта страна все равно остается на первом месте по популярности среди россиян.
07:12:22 07-12-2023
Дима Дворядкин - Кэп Очевидность. Спросите его сколько будет 2+2.
09:58:29 07-12-2023
принцип игры: Звучит музыка. Играющие ходят вокруг стульев. Как только музыка прекращается, участник должен занять место на стуле. В ОАЭ также , только не стул занять, а недвижимость продать.
12:50:00 07-12-2023
А еще ни один Россиянин не имеет в Китае в собственности жилья или другой недвижимости ибо это запрещено законом иностранцам покупать недвижимость. А американское гражданство в тысячу раз проще получить чем китайское. Люди по 30 лет живут в Китае и не могут получить там гражданство ибо это невозможно.