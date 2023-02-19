Эксперт рассказал, почему в Сибири часто вводят режим "черного неба"

Чем дольше сохраняется антициклональный режим погоды, тем большее загрязнение воздуха

19 февраля 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доцент института географии Алтайского госуниверситета Наталья Харламова рассказала о том, почему в Сибири часто вводится режим "чёрного неба". Её слова передаёт ТАСС.

"У нас в этом году повторяемость антициклонов выше средней многолетней, поэтому мы наблюдаем достаточно часто такое явление. При таком атмосферном процессе выноса за пределы воздушного бассейна загрязнений от труб заводов и других предприятий, домов с печным отоплением и выхлопных газов автомобилей не происходит", – сказала Харламова.

Она пояснила, что чем дольше сохраняется антициклональный режим погоды, тем большее загрязнение воздуха.

Руководитель Западно-Сибирского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик заверила, что уже в ближайшее время ситуация изменится.

Отметим, что в сибирских городах часто вводится режим неблагоприятных метеорологических условий. Основной причиной загрязнения воздуха являются выхлопные газы и выбросы с предприятий.