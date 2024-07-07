Эксперт рассказал, с чем может быть связана быстрая утомляемость

Он отметил, что настоящую причину может выяснить только врач

07 июля 2024, 12:38, ИА Амител

Усталость / Фото: pxhere.com/ru/photo/1058439

Быстрая утомляемость, которая возникает регулярно, часто указывает на дефицит железа в организме. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс в беседе с РИА Новости.

По словам эксперта, люди с жалобами на утомляемость обычно сначала обращаются к неврологам. Однако в ходе дальнейшего обследования врачи могут обнаружить у таких пациентов заболевания, связанные с разными областями медицины, включая кардиологию и эндокринологию.

Григорий Флакс подчеркнул, что только врач может найти причину проблемы. Для этого он назначит обследование и изучит результаты анализов.

Эксперт также отметил, что быстрая утомляемость – это естественная реакция организма на перегрузки. Поэтому он посоветовал высыпаться и иногда устраивать себе принудительный отдых. Кроме того, профессор рекомендовал в отпуске не нагружать нервную систему и стараться перевести ее в режим отдыха.