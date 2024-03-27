Эксперт рассказал, скажется ли на турпотоке призыв россиян учитывать риски за рубежом

Ранее МИД предупредил россиян о необходимости взвешивать угрозы при выезде из РФ

27 марта 2024, 17:18, ИА Амител

Турист в городе / Фото: unsplash.com

МИД предупредил россиян о необходимости взвешивать риски при поездке за границу. Сказываются ли такие призывы и напоминания о потенциальных опасностях на решении туристов отправляться в путешествии телеканалу "360" рассказал генеральный директор туристической компании "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов.

"Мы в целом живем в постоянных условиях риска, и потенциальные угрозы при путешествиях, конечно, имеют место быть. Тем не менее люди продолжают путешествовать", — сказал он, отметив, что изменений в турфирмах не замечают.Эксперт обратил внимание, что факторы вроде стихийных бедствий и иных происшествия могут на время "вводить в ступор" и сказываться на принятии решения о поездке, но вместе с тем люди все равно хотят отдыхать, увидеть мир.

Комментируя заявление МИД о риске арестов по запросу США, Арутюнов отметил, что люди, которым подобное грозит, и так знают о таком риске.