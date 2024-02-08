Эксперт рассказала, как перейти в другой пенсионный фонд

Если вам кажется, что хранить деньги в негосударственном пенсионном фонде рискованно или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить

08 февраля 2024, 07:00, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: unsplash.com

Если вам кажется, что хранить деньги в негосударственном пенсионном фонде (НПФ) рискованно или же вы хотите увеличить пенсионный доход, то организацию можно сменить. Как это сделать – "Секрету фирмы" рассказала к. ю. н., доцент Финансового университета при Правительстве РФ, генеральный директор "Мариокс центра" Оксана Васильева.

Эксперт напомнила, что пенсия состоит из двух частей – страховой и накопительной. Первая составляет 22%, из которых 16% до 2014 года перечислялись в Пенсионный фонд. Оставшиеся 6% переводились на личный счет сотрудника в государственный или негосударственный пенсионный фонд. Они находятся на личном счете и выплачиваются в виде пенсии при достижении пенсионного возраста.

Васильева подчеркнула, что после 2014 года на накопительную часть наложили мораторий – с тех пор 22% отчисляются на страховую пенсию. Он будет действовать по меньшей мере до 2025 года.

Деньги, поступающие на счет Социального фонда России (СФР) или НПФ, передаются управляющим компаниям. Это может быть одна или несколько компаний – в 2023 году их было 17. Автоматически пенсионные деньги направляют в инвестиционный портфель ГУК "Внешэкономбанк" – расширенный. В него входят ценные бумаги, депозиты, счета доверительного управления, корпоративные облигации. Однако компанию можно выбрать самостоятельно – достаточно подать заявление в СФР.

При желании можно изменить хранителя средств – например, передать их НПФ. При этом инвестиционный доход не сохраняется, если менять организацию чаще, чем раз в пять лет. Для перехода нужно подать заявление в СФР лично или через "Госуслуги". В последнем случае потребуется усиленная квалификационная электронная подпись (УКЭП). Кроме того, нужно будет заключить с новым НПФ договор.