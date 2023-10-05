Эксперт рассказала, как правильно подготовить огород к новому сезону

По словам специалиста, новые посадки начинаются уже осенью

05 октября 2023, 19:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Организатор крестьянско-фермерского хозяйства "Сад Шубиной" Людмила Шубина рассказала о том, как правильно подготовить огород к следующему году. Ее слова передает "ФедералПресс".

По словам Шубиной, осенью землю обязательно нужно удобрить и перекопать. Лучше делать это лопатой, а не мотоблоком. Также специалист добавила, что не нужно разбивать комки земли.

"Огородники также не должны забывать о том, что осень – пора внесения фосфорно-калийных удобрений", – добавила Шубина.

Эксперт добавила, что перед зимой землю стоит удобрять недорогими удобрениями, а вот весной нужно отдать предпочтение веществам подороже.