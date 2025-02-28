Эксперт рассказала, как работодатели вынуждают сотрудников увольняться
Есть компании, которые предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать "неблагоприятные" условия
28 февраля 2025, 09:00, ИА Амител
Некоторые компании предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать условия, при которых они сами решают уйти. Это может проявляться в лишении премий, изменении рабочих условий или полном игнорировании. HR-специалист Марина Плескова рассказала "Секрету фирмы", как распознать такие манипуляции и как действовать, оказавшись в подобной ситуации.
Признаки того, что вас "выдавливают" с работы
Снижение объема задач или полное отстранение
Работнику перестают давать новые задачи, не приглашают на обсуждения и постепенно исключают из рабочих процессов. Иногда работодатель может намеренно создавать ощущение ненужности, чтобы подтолкнуть человека к уходу, отметила эксперт.
Игнорирование и изоляция
"Если коллеги перестали с вами взаимодействовать, а начальство избегает общения или отменяет запланированные встречи, это может быть частью стратегии "выдавливания", – объяснила Плескова.
Необоснованные претензии и повышенные требования
Если к вам вдруг начали придираться по мелочам, резко ужесточились требования или появилось постоянное давление, это может быть способом вынудить вас уйти.
Ухудшение условий труда
Лишение премий, отказ от индексации зарплаты, повышение нагрузки без дополнительной оплаты – все это методы давления. Даже мелкие изменения, такие как перевод в неудобный кабинет, могут сигнализировать о скрытом увольнении.
Изменение должностных обязанностей
Если вас переводят на менее значимую должность или поручают рутинные, непрестижные задачи, это может быть частью плана по вашему вытеснению.
Негативная атмосфера и психологическое давление
Постоянное недовольство со стороны начальства, холодное отношение коллег и внутренний дискомфорт – признаки того, что вас пытаются заставить уйти.
Что делать, если вас вынуждают уволиться?
- Фиксируйте все изменения: замечания начальства, перераспределение обязанностей и другие важные моменты.
- Сохраняйте переписки и записывайте устные распоряжения.
- Обратитесь к HR-специалисту, если он есть в компании.
- Проконсультируйтесь с юристом, чтобы понять, нарушает ли работодатель ваши права.
- Не подписывайте документы без проверки. Иногда работодатель может предложить "по-хорошему" уйти, однако стоит внимательно изучить условия, посоветовала эксперт.
- Перед увольнением убедитесь, что у вас есть новое место работы и подписан трудовой договор.
Если вас вынуждают уйти, не спешите писать заявление "по собственному желанию" – важно защитить свои права и заранее найти альтернативу.
09:22:48 28-02-2025
Все признаки двуликого капитализма. Человек нужен для того что бы служить господам, а когда не нужен стал, можно и выбросить как собаку.
09:42:13 28-02-2025
гость (09:22:48 28-02-2025) Все признаки двуликого капитализма. Человек нужен для того ч... Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную часть жизни и здоровья, чтобы организовать какой-то бизнес. И в итоге у вас работник который мало того , что неэффективен, так ещё и неприятен вам как человек. При этом вы вынуждены ему платить зарплату, а уволить сейчас совсем не просто
10:06:37 28-02-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... Очнитесь, за забором очередей желающих работать за гроши уже нет. и больше не будет. Хочется успешный бизнес - не экономь на сотрудниках, позволяй им развиваться, расти в профессиональном плане, создавай условия для работы и различные материальные поощрения за успехи в труде. У нас же вместо этого многие бизнесмены экономят каждую копейку на зарплате, но при этом не жалеют денег на новую дорогую машину, которая по факту является омертвлением капитала. А вот основатель Икеи И.Кампрад всю жизнь на велосипеде ездил на работу и вовсе не переживал по этому поводу.
11:37:09 28-02-2025
Житель (10:06:37 28-02-2025) Очнитесь, за забором очередей желающих работать за гроши уже... И.Компрад не на велике ездил, а на Вольво. Стареньком, но Вольво
11:44:09 28-02-2025
Гость (11:37:09 28-02-2025) И.Компрад не на велике ездил, а на Вольво. Стареньком, но Во... У них в Швеции Вольво это как у нас Жигули :)
10:07:19 28-02-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... Посмотрите с другой стороны - вы посвятили большую часть жизни этой работе, приносили доход своему работодателю, а как стали неугодны, то до свидания.
10:36:01 28-02-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... Смотрю на это со стороны, пока вы создавали бизнес и пользовались навыками человека он вам был нужен, а потом когда построили бизнес ему не смогли найти место? А теперь представим что этот человек ваша мать....
11:49:21 28-02-2025
Andrey (10:36:01 28-02-2025) Смотрю на это со стороны, пока вы создавали бизнес и пользов... Я от одного такого "бизнесмена" и ушёл лет 8 назад, когда послушал, как он на мать свою орёт на матах. Ему тогда 28 лет было. Бизнес ему отец организовал с помощью своих связей в полиции. Техосмотры проводит. Месяца два всего у него отработал.
16:05:12 28-02-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... Я вас не понимаю.. В маленькое предприятие никогда не примут на работу не компетентного человека..
А в крупном предприятии, извините-хозяин, как правило-на Багамах и ему по-барабану..
06:38:07 03-03-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... У меня на работе сейчас такая же ситуация у человека. Вот только человек защищал свои права и свой доход. Потому как два года работы "приближенные к жопе императора" нарушали трудовой процесс. Он же старался этот процесс восстановить. Так как это влияло на его доход.
10:07:15 28-02-2025
гость (09:22:48 28-02-2025) Все признаки двуликого капитализма. Человек нужен для того ч... Иногда уж лучше бы капитализм. Там хотя бы со стороны руководства есть заинтересованность в эффективности и конечном результате, а у тебя есть понимание зачем и ради чего. А вот в бюджете/госструктурах очень часто руководству смысл и конечный результат вообще не важен, важен сам процесс каким бы бредовым он ни был (как в армии) и полная личная лояльность. Соответственно и отношение к сотрудникам как к крепостным.
12:58:32 28-02-2025
гость (09:22:48 28-02-2025) Все признаки двуликого капитализма. Человек нужен для того ч... Так если к себе позволять так относится то это и есть сабака сутулая
01:27:51 01-03-2025
Гость (12:58:32 28-02-2025) Так если к себе позволять так относится то это и есть сабака... Сегодня в госструктуре на меня дважды орала замначальника по мелочам, до этого такого не было, получается от меня хотят избавиться?
07:14:46 01-03-2025
Уверенный шаг вперёд ,это результат хорошего пинка под зад.О чем жалеть если везде обман ?...работать то всеравно придется до 65 .... государство было в СССР,,а его подобие уже 35 лет как....
04:22:44 02-03-2025
Бобр. (07:14:46 01-03-2025) Уверенный шаг вперёд ,это результат хорошего пинка под зад.О... Комментарий огонь.прямо в точку.запишу себе.после слива с работы сделала офигенный шаг вперёд,теперь благодарю за пинок.)
13:59:54 01-03-2025
Гость (09:42:13 28-02-2025) Посмотрите на это с другой стороны, вы потратили огромную ча... Вы потратили значительную часть здоровья, чтобы купить студию, а сосед, который вам не нравится как человек живет лучше и в трешке. Что слелаете? Выживете соседа? Где у вас граница, когда можно нарушать закон? Трудовой кодекс тоже закон
15:19:00 01-03-2025
На моей работе начальник любит повторять одну и ту же фразу,если начинаешь что-то предьявлять:"чемодан-вокзал".Тоже мне царек недоделанный.А у самого по жизни работников не хватает.При увольнении выскажу все,что думаю!
19:40:04 02-03-2025
С хорошим специалистгм вряд ли так будут поступать. Видимо не работает сотррудник. Но если плохой сотрудник, то надо прямо сказать, а не этими методами заниматься. Хорошего сотрудника вряд ли будут выдавливать. Поэтому стоит задуматься тому с кем так поступают.