Эксперт рассказала, как работодатели вынуждают сотрудников увольняться

Есть компании, которые предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать "неблагоприятные" условия

28 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Работник в офисе / Изображение сгенерировано с помощью нейросети DALL-E / amic.ru

Некоторые компании предпочитают не увольнять сотрудников напрямую, а создавать условия, при которых они сами решают уйти. Это может проявляться в лишении премий, изменении рабочих условий или полном игнорировании. HR-специалист Марина Плескова рассказала "Секрету фирмы", как распознать такие манипуляции и как действовать, оказавшись в подобной ситуации.

Признаки того, что вас "выдавливают" с работы

Снижение объема задач или полное отстранение

Работнику перестают давать новые задачи, не приглашают на обсуждения и постепенно исключают из рабочих процессов. Иногда работодатель может намеренно создавать ощущение ненужности, чтобы подтолкнуть человека к уходу, отметила эксперт.

Игнорирование и изоляция

"Если коллеги перестали с вами взаимодействовать, а начальство избегает общения или отменяет запланированные встречи, это может быть частью стратегии "выдавливания", – объяснила Плескова.

Необоснованные претензии и повышенные требования

Если к вам вдруг начали придираться по мелочам, резко ужесточились требования или появилось постоянное давление, это может быть способом вынудить вас уйти.

Ухудшение условий труда

Лишение премий, отказ от индексации зарплаты, повышение нагрузки без дополнительной оплаты – все это методы давления. Даже мелкие изменения, такие как перевод в неудобный кабинет, могут сигнализировать о скрытом увольнении.

Изменение должностных обязанностей

Если вас переводят на менее значимую должность или поручают рутинные, непрестижные задачи, это может быть частью плана по вашему вытеснению.

Негативная атмосфера и психологическое давление

Постоянное недовольство со стороны начальства, холодное отношение коллег и внутренний дискомфорт – признаки того, что вас пытаются заставить уйти.

Что делать, если вас вынуждают уволиться?

Фиксируйте все изменения: замечания начальства, перераспределение обязанностей и другие важные моменты.

Сохраняйте переписки и записывайте устные распоряжения.

Обратитесь к HR-специалисту, если он есть в компании.

Проконсультируйтесь с юристом, чтобы понять, нарушает ли работодатель ваши права.

Не подписывайте документы без проверки. Иногда работодатель может предложить "по-хорошему" уйти, однако стоит внимательно изучить условия, посоветовала эксперт.

Перед увольнением убедитесь, что у вас есть новое место работы и подписан трудовой договор.

Если вас вынуждают уйти, не спешите писать заявление "по собственному желанию" – важно защитить свои права и заранее найти альтернативу.