Выбрать действительно качественный продукт в представленном многообразии может быть сложно

31 января 2025, 08:14, ИА Амител

Йогурт / Фото: Dennis Klein / Unsplash

Питьевой йогурт – популярный перекус, но выбрать качественный продукт среди множества вариантов может быть сложно. Эксперт молочной отрасли, блогер и независимый дегустатор Маргарита Черданцева рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, как во всем многообразии выбрать качественный, вкусный и при этом полезный продукт.

"Йогурты производятся как из цельного, так и из нормализованного и обезжиренного молока. В составе не должно быть восстановленного молока, потому что это означает, что сухое молоко не добавили, а именно сделали йогурт из него", – отмечает Черданцева.

Важную роль играет закваска. Для качественного йогурта используется термофильная закваска с болгарской палочкой, которая придает продукту сливочный вкус. Пробиотики в составе также являются плюсом.

Эксперт предупреждает, что если в йогурте есть крахмалы, это может указывать на нарушения в технологии или использование дешевых ингредиентов.

"Хорошую консистенцию можно получить без добавления крахмала", – утверждает она.

Также важно, чтобы в составе не было химических ароматизаторов, консервантов и цитрата натрия, который удешевляет продукт и увеличивает срок хранения.

Маргарита Черданцева рекомендует выбирать йогурты в специализированных магазинах или крупных сетях, таких как "Бахетле", "Лента" и "Ашан", где среди большого выбора йогуртов можно отыскать правильные.

"Внимательно изучайте этикетки", – подчеркнула эксперт.