На качество воды может повлиять не только весеннее половодье

13 марта 2023, 11:31, ИА Амител

Вода / Фото: bublikhaus / Freepik

Качество питьевой воды – одна из глобальных экологических проблем. Во многих уголках мира ощущается её острая нехватка либо вода столь низкого качества, что непригодна для питья. А это чревато проблемами со здоровьем. Барнаул природа водой не обделила, но это не значит, что можно ни о чём не беспокоиться. Особенно в период паводка, рассказала начальник химико-аналитического центра Института водных и экологических проблем, доктор химических наук Татьяна Папина.

– Вода в Барнауле проходит систему очистки. На выходе она соответствует всем стандартам? И можно ли её пить из-под крана?

– На выходе, после очистки, вода соответствует стандартам. Но есть и проблема. Барнаул на 80% обеспечивается водой из реки Оби. Со временем в районе речных водозаборов река заиливается и даже может менять русло. Перед самым вскрытием льда, когда уровень воды в реке максимально низкий, а микроорганизмы подо льдом уже начинают активную жизнедеятельность, система водоподготовки может не справиться, и мы можем заметить, что вода из крана идёт жёлтая и даже с запахом, поскольку при заборе воды уже начинает захватываться поднятый со дна ил. По идее её надо намного дольше коагулировать и отстаивать, но на это времени нет, потому что город надо обеспечивать водой и, соответственно, увеличивать добавку обеззараживающих агентов. Но со временем обязательно придётся решать эту проблему и чистить русло реки.

– Какими способами дезинфицируют воду, которая поступает в квартиры барнаульцев?

– Чаще всего дезинфекция воды производится с помощью различного рода хлор-агентов. В небольших коттеджных посёлках применяется также ультрафиолетовое обеззараживание непосредственно перед подачей воды в дом. Но для городской централизованной системы водоснабжения такой способ обеззараживания не подходит. У нас водоводы тянутся под землёй на огромные расстояния, трубы изнашиваются. Получается, что на выходе вода соответствует стандартам, но при этом, пройдя через водопровод без надлежащей дезинфекции, она может дойти до домов уже не такой чистой.

Поэтому необходимо использовать постоянно действующую дезинфекцию (хлор-агенты), а разовое ультрафиолетовое обеззараживание для городской системы не подходит. Конечно, хлорирование снижает качество питьевой воды (концентрация остаточного хлора должна находиться в пределах 0,3-0,5 мг/л, в более высоких концентрациях он токсичен), но нужно выбирать из двух зол меньшее. Или вы рискуете получить какие-то серьёзные инфекционные или кишечные заболевания, или будете пить хлорированную воду. Нам приходится выбирать хлорированную воду, потому что другой возможности обеззаразить её в структуре нашего города сейчас просто нет.

А пока я могу посоветовать людям обдуманно выбирать воду для питья. На период паводка убедительно рекомендую дополнительно очищать водопроводную воду в домашних условиях, либо использовать для питья бутилированную воду. При использовании индивидуальных устройств для водоочистки нужно оценить исходный состав воды, подобрать необходимую систему очистки и затем очищенную воду опять проверить на соответствие безопасности и качеству. Проще и удобнее использовать бутилированную воду, к которой требования стандартов выше, чем к водопроводной, а производитель системно обеспечивает соответствие нормам.