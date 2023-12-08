Эксперт рассказала, на какой недвижимости можно будет заработать в 2024 году
Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Васильченко обратила внимание на высокую ставку ЦБ — вслед за ней растут и ставки на ипотеку
08 декабря 2023, 06:30, ИА Амител
Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Екатерина Васильченко рассказала "Секрету фирмы", стоит ли сейчас покупать жилье для инвестиций. Она обратила внимание на высокую ставку ЦБ – вслед за ней растут и ставки на ипотеку.
"Очевидно, что рост ставки и повышение первоначального взноса и дальше будут влиять на спрос. Недвижимости будут покупать меньше. Значит, цены на жилье будут снижаться – таковы законы рынка", – заявила она. Поэтому покупка жилья сейчас – не лучшая идея. А вот коммерческая недвижимость в 2024 году может вырасти в цене – потенциал эксперт видит в качественных складских комплексах. Причина – ограниченное предложение при высоком спросе, поскольку покупатель сместил свой фокус на маркетплейсы.
Еще один перспективный вариант – центры обработки данных (ЦОД), в которых компании размещают серверное и сетевое оборудование. Спрос на такие объекты растет из-за переноса российскими компаниями своих ЦОДов из-за рубежа, сообщила собеседница.
08:29:08 08-12-2023
,,,Значит, цены на жильё будут снижаться ,,, Большей глупости придумать сложно... цена даже на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах, исключительно только расти, и в разы! спрос то ошеломительный!
09:00:28 08-12-2023
Странно конечно, регион нищий, все плачут, что нет денег, а откуда тогда "спрос то ошеломительный!"???
10:00:59 08-12-2023
Я больше верю не в глубокое падение цен на квартиры, а в легкую коррекцию (5-10%) с последующей многолетней стагнацией (рост цены будет ниже инфляции). Таким образом, через n количество лет система придет в равновесие: квадрат будет стоить около среднемесячной зп в регионе, а среднюю квартиру средний житель сможет купить не за 25 лет как сейчас, а за 15
10:04:14 08-12-2023
и кто покупает, уже на Южном целый комплекс возвели, весь город застроен, кто берет, "откуда деньги?"
10:59:00 08-12-2023
гость (10:04:14 08-12-2023) и кто покупает, уже на Южном целый комплекс возвели, весь го... Они уже все распроданы, даже в домах, на месте которых сейчас снег лежит под открытым небом! Ажиотажный спрос сейчас бешенный!
10:43:31 08-12-2023
Эта мыльная опера с ипотечным пузырем и банкирским ВВП в экономике скоро лопнет, а платить по счетам будем мы, граждане! Квартиры государство должно предоставлять бесплатно всем работающим!
12:18:33 08-12-2023
гость (10:43:31 08-12-2023) Эта мыльная опера с ипотечным пузырем и банкирским ВВП в эко... Откуда у вас такие представления о том, что квартиры должны предоставляться бесплатно? :-) Забавный вы.
11:30:34 08-12-2023
Сахипзадовна же вчера сказала на этот счет, мол субсидируемые льготные ипотечные ставки получают одни граждане (зачастую берут по два и более таких кредитов), а косвенно - оплачивают все остальные: через высокую инфляцию и высокие процентные ставки. Поэтому, мол этот балаган (она иначе выразилась конечно) пора сворачивать или как минимум ограничивать.
14:01:07 08-12-2023
Гость (11:30:34 08-12-2023) Сахипзадовна же вчера сказала на этот счет, мол субсидируемы... Сахипзадовна красава, конечно. Как грамотно все разжевала. Оказывается, это не банки грабят население нереальными во всем цивилизованном мире ставками, а население само во всем виновато...