Эксперт рассказала, на какой недвижимости можно будет заработать в 2024 году

Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Васильченко обратила внимание на высокую ставку ЦБ — вслед за ней растут и ставки на ипотеку

08 декабря 2023, 06:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Директор проектов управляющей компании "Современные фонды недвижимости" Екатерина Васильченко рассказала "Секрету фирмы", стоит ли сейчас покупать жилье для инвестиций. Она обратила внимание на высокую ставку ЦБ – вслед за ней растут и ставки на ипотеку.

"Очевидно, что рост ставки и повышение первоначального взноса и дальше будут влиять на спрос. Недвижимости будут покупать меньше. Значит, цены на жилье будут снижаться – таковы законы рынка", – заявила она. Поэтому покупка жилья сейчас – не лучшая идея. А вот коммерческая недвижимость в 2024 году может вырасти в цене – потенциал эксперт видит в качественных складских комплексах. Причина – ограниченное предложение при высоком спросе, поскольку покупатель сместил свой фокус на маркетплейсы.

Еще один перспективный вариант – центры обработки данных (ЦОД), в которых компании размещают серверное и сетевое оборудование. Спрос на такие объекты растет из-за переноса российскими компаниями своих ЦОДов из-за рубежа, сообщила собеседница.