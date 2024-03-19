Эксперт рассказала, на сколько подорожали автобусные туры на Алтае
Причина – рост цен на топливо и повышение заработной платы сотрудникам из-за инфляции
19 марта 2024, 09:00, ИА Амител
Автобусные туры по России стали дороже. Как сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на Российский союз туриндустрии, за 2023 год цены на перевозки туристов поднялись в среднем на 35%.
Причина – рост стоимости топлива и повышение заработной платы сотрудникам из-за инфляции. Также огромную роль в удорожании автобусных перевозок сыграла индексация утилизационного сбора для юридических лиц. В итоге сейчас приобретение автобуса, который произвели в Китае, обходится российским туроператорам дороже на 70% и выше, чем годом ранее.
В Алтайском крае в среднем произошло подорожание автобусных туров на 20%. Об этом рассказала директор турагентства "Охота" Наталья Белоусова.
"Повышение цен на автобусную перевозку имеет место быть, в том числе и перед предстоящим летним сезоном. Это не повлияет на число туристов в регионе, потому что цены растут не только на автобусные туры, но и на другие услуги. Те люди, которые планировали доставку на автобусе или автобусные туры, по-прежнему будут их планировать, но уже с учетом новых цен. Но рост цен однозначно будет в этом году. Думаю, у всех по-разному, но в среднем рост будет 20%", – сказала эксперт.А что входит в стоимость автобусных туров и сколько в среднем это обходится? Например, цена недельной поездки в 2023 году была от 42 900 рублей на одного человека при заселении в двухместный номер. В этом году за точно такие же условия уже нужно будет заплатить на 5 тысяч дороже. В сумму в том числе входит трансфер из аэропорта Горно-Алтайска и экскурсии.
Станет ли повышение цен на автобусные туры причиной отказаться от поездки на Алтай или же желание увидеть вживую горы и природу пересилит – покажет скорый туристический сезон. К слову, за прошлый год Алтайский край посетили свыше 2,3 млн туристов.
*Business FM ("Бизнес ФМ")
09:53:03 19-03-2024
Цены задирают, а фару на автобусе (на фото левая не горит) починить денег нету)))
17:28:37 19-03-2024
Гость (09:53:03 19-03-2024) Цены задирают, а фару на автобусе (на фото левая не горит) п... Сия фотокарточка взята с фотостока, в топе загрузок по запросу «bus». Снята в Рейкьявике, в Исландии. Думаете, только на Алтае лампочку зажопят?)))
09:54:53 19-03-2024
а зачем чинить фару если достаточно лампочку поменять?)
10:30:34 19-03-2024
Гость (09:54:53 19-03-2024) а зачем чинить фару если достаточно лампочку поменять?)... Тем более! Даже на лампочку денег зажали)
10:10:15 19-03-2024
Парадоксальная однако ситуация у нас. Инфляция всего 7%, а дорожает всё процентов на 30.
У меня в институте 3 года была экономика, но этих знаний не достаточно для понимания
10:19:18 19-03-2024
Гость (10:10:15 19-03-2024) Парадоксальная однако ситуация у нас. Инфляция всего 7%, а д... Ситуация действительно поразительная - законы экономики как и законы физики нарушать нельзя! Здесь так же - платит простой народ за все льготные ипотеки, мега проекты, а кто был богат - станет еще богаче. Но это временно, ничто не вечно, капитализм все равно заменится социализмом. Цифровизация в этом поможет ,хотя они на нее возлагают совсем другие надежды.
10:32:25 19-03-2024
Гость (10:19:18 19-03-2024) Ситуация действительно поразительная - законы экономики как ... "Да не робей за отчизну любезную…
Вынес достаточно русский народ,
Вынес и эту дорогу железную —
Вынесет всё, что господь ни пошлет!
Вынесет всё — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе"
1864г.
10:50:31 19-03-2024
Гость (10:19:18 19-03-2024) Ситуация действительно поразительная - законы экономики как ... Какой социализм (рука-лицо)... Сейчас вопрос цивилизационного выживания стоит. Не формат экономического уклада, а более глобальный вопрос - какая цивилизация выживет - западная англо-саксонская, "основанная на правилах, устанавливаемых свободным миром", или консервативная цивилизация Востока и Юга с традиционными ценностями.