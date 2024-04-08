Эксперт рассказала о том, чем грозит эмоциональное выгорание на работе
Стресс и перегрузы способны серьезно навредить здоровью
08 апреля 2024, 11:16, ИА Амител
По данным экспертов группы "Ренессанс страхование", каждый четвертый россиянин сталкивается с эмоциональным выгоранием на работе. Исследование показывает, что не все люди считают это серьезной проблемой. Причем число обращений к психологам с этим вопросом в России увеличивается на 8% в год.
Наталья Иванова, предпринимательница и консультант в области психологии, считает, что важно вовремя понять, когда человеку нужна помощь специалиста. Она в интервью Business FM* Барнаул также выделила три признака эмоционального выгорания: раздражительность дома и на работе, усталость и затруднения с концентрацией.
Чтобы избежать выгорания, она советует спать, наладить режим дня, определить небольшое, но эффективное количество целей и физически упражнения.
* Business FM ("Бизнес ФМ")
11:42:30 08-04-2024
А може на государственном уровне запретить курить, алкоголь и сахар. Трафовать, садить в тюрьму, бить палкой. Пока не начнём размножаться и догонять Китай по населению.