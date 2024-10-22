Эксперт заявил, что зарплаты в России будут расти из-за оттока мигрантов
С начала года на линейных должностях уже платят больше
22 октября 2024, 18:46, ИА Амител
Сегодня рынок труда находится в руках соискателей, так как работодатели борются за привлечение кадров, что предоставляет им широкий выбор вакансий, сообщил "Газете.ru" Андрей Кладов, директор платформы "Мигрант Сервис", эксперт по миграционной повестке и найму персонала.
С начала 2024 года средняя зарплата на линейных должностях выросла на 8% в ретейле, на производствах, курьерских должностях, в логистике и строительстве. Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам – 34,3 тыс. рублей, мерчендайзерам – 45,7 тыс. рублей, операторам call-центров – 43,1 тыс. рублей, воспитателям и няням – 43,1 тыс. рублей, уборщицам – 38,9 тыс. рублей.
Эксперты платформы "Мигрант Сервис" ожидают дальнейшего роста зарплат в отраслях с нехваткой работников, но его темпы зависят от оттока мигрантов. Увеличение зарплат также связано с инфляцией и индексацией зарплат из-за спроса на сотрудников со стороны малого и среднего бизнеса.
Эксперты прогнозируют, что зарплатная гонка продолжится на следующих позициях: курьеры – 155 тыс. рублей, производственные рабочие – 147 тыс. рублей, водители – 136 тыс. рублей, строители – 130 тыс. рублей. Исследования показывают, что курьеры занимают первую строчку в зарплатном рейтинге с доходом 155 тысяч рублей с июня 2024 года. Эти профессии, особенно востребованы у малого и среднего бизнеса из-за оттока мигрантов, и рост зарплат на них продолжится из-за дефицита кадров.
19:14:20 22-10-2024
Сказки..
19:25:25 22-10-2024
А пенсионерам как выжить пытаться?..
Из дворников им ни за кем не угнаться!
20:45:11 22-10-2024
Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам – 34,3 тыс. рублей.
Мне почему то предлагают заработную плату 30 000 рулей. Высшее юридическое образование.
25 лет юридического стажа. Меньше чем дворнику сейчас платят юристам.
06:41:13 23-10-2024
Гость (20:45:11 22-10-2024) Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам – 34,3 тыс. руб... Значит плохой юрист. У нас на предприятии у юристов только оклад 50 000, плюс премия . Тольку тут РАБОТАТЬ надо, а не на Амике ныть
21:10:56 22-10-2024
Это столичные зарплаты. В нашей стране всё по-иному совсем.
21:13:48 22-10-2024
Мигранты уже никуда не денуться , все приехалм
23:24:51 22-10-2024
Вот из-за кого мы бедно живём.
07:53:52 23-10-2024
Да неужели. 30 лет доходило
10:10:45 23-10-2024
а из за инфляции будут расти?
11:43:53 23-10-2024
гость (10:10:45 23-10-2024) а из за инфляции будут расти?... На инфляцию мигранты не влияют