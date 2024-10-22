Эксперт заявил, что зарплаты в России будут расти из-за оттока мигрантов

С начала года на линейных должностях уже платят больше

22 октября 2024, 18:46, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233341

Сегодня рынок труда находится в руках соискателей, так как работодатели борются за привлечение кадров, что предоставляет им широкий выбор вакансий, сообщил "Газете.ru" Андрей Кладов, директор платформы "Мигрант Сервис", эксперт по миграционной повестке и найму персонала.

С начала 2024 года средняя зарплата на линейных должностях выросла на 8% в ретейле, на производствах, курьерских должностях, в логистике и строительстве. Самые низкие зарплаты предлагаются дворникам – 34,3 тыс. рублей, мерчендайзерам – 45,7 тыс. рублей, операторам call-центров – 43,1 тыс. рублей, воспитателям и няням – 43,1 тыс. рублей, уборщицам – 38,9 тыс. рублей.

Эксперты платформы "Мигрант Сервис" ожидают дальнейшего роста зарплат в отраслях с нехваткой работников, но его темпы зависят от оттока мигрантов. Увеличение зарплат также связано с инфляцией и индексацией зарплат из-за спроса на сотрудников со стороны малого и среднего бизнеса.

Эксперты прогнозируют, что зарплатная гонка продолжится на следующих позициях: курьеры – 155 тыс. рублей, производственные рабочие – 147 тыс. рублей, водители – 136 тыс. рублей, строители – 130 тыс. рублей. Исследования показывают, что курьеры занимают первую строчку в зарплатном рейтинге с доходом 155 тысяч рублей с июня 2024 года. Эти профессии, особенно востребованы у малого и среднего бизнеса из-за оттока мигрантов, и рост зарплат на них продолжится из-за дефицита кадров.