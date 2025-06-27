Эксперты банка ПСБ рассказали барнаульцам о способах сохранить свои сбережения

Банк предлагает три выгодных вклада

27 июня 2025, 15:20, ИА Амител erid: 2W5zFGYpYuv

Деньги. Вклады / Фото: пресс-служба банка ПСБ

Представим ситуацию: у вас есть свободные деньги, или вы хотите накопить на путешествие, или уже имеете первоначальный взнос для покупки квартиры, но ждете снижения ставок по ипотеке и боитесь обесценивания своего капитала. Для всех этих случаев разумным решением станет банковский вклад. Последние полгода ставки по вкладам держатся на уровне 17−25% годовых и даже доходят до 30%, что превышает инфляцию (9,5−10%). Пока такая возможность есть, надо пользоваться. Эксперты банка ПСБ рассказали, какие вклады сейчас наиболее выгодны.

В ПСБ любую сумму на вкладе можно держать как финансовую подушку, копить на достойную и комфортную жизнь в пенсионном возрасте или на обучение детей. Банке предлагает вкладчикам три комфортных вклада.

"Народный вклад": выгодный старт

"Народный вклад" подходит для новых вкладчиков, впервые размещающих средства в ПСБ. Это депозит с высокой фиксированной ставкой в 30%* годовых и возможностью положить в банк под проценты сумму 50 000 рублей. Условия просты и понятны, а срок размещения варьируется: три месяца, полгода и год.

"Формула дохода": выбор опытных вкладчиков

Если же хотите контролировать рост своего капитала самостоятельно, то обратите внимание на вклад "Формула дохода". По нему предусмотрена возможность пополнения онлайн или в офисе банка в течение первых 50 дней, что позволяет гибко управлять своими средствами. Вклад открывается от суммы 100 тысяч рублей. Срок разделен на три процентных периода, по которым действуют разные процентные ставки. Максимальная ставка достигает 25%**, что делает этот вклад привлекательным инструментом накопления и увеличения личного капитала.

Предположим, вы открыли вклад на 100 тысяч рублей сроком на 250 дней. За период до 50 дней действует ставка 25%, далее проценты постепенно снижаются. "Формула дохода" подходит для тех, кто хочет накопить на крупные покупки или добавить к другим сбережениям и приблизить мечту.

"Мой доход": эффективное решение для долгосрочного планирования

Заботитесь о своем будущем заранее? Специально разработанная ПСБ вклад "Мой доход" помогает сформировать надежную финансовую базу. Это вклад, который подойдет как молодым людям, так и пенсионерам. Минимальная сумма начинается от 10 тысяч рублей при открытии через банкомат, максимум — не ограничен. Преимущества: процентная ставка − до 21%*** годовых, пополнение счета в течение первых 30 дней после открытия. Есть надбавки пенсионерам, зарплатным и премиальным клиентам.

Подробную консультацию можно получить в офисах ПСБ:

В Барнауле: пр-т Ленина, д. 31 и Павловский тракт, д. 227;

В Бийске: ул. Социалистическая, д. 1 к. 1 и ул. Михаила Кутузова, д. 57;

В Горно-Алтайске: ул. Ленина, д. 13.

* Ставка 30% годовых по вкладу "Народный вклад" действует для суммы 50 000 рубле на срок 91, 181, 367 дней для новых вкладчиков, не имевших действующих срочных вкладов и (или) накопительных счетов (в т. ч. с нулевыми остатками) в Банке ПСБ 180 дней до даты открытия вклада "Народный вклад" (за исключением даты открытия вклада "Народный вклад" и 6 календарных дней предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад"), а также срочных вкладов и (или) накопительных счетов, закрытых в дату открытия вклада "Народный вклад" и в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней, предшествующих дате открытия вклада "Народный вклад". Минимальная гарантированная ставка − 30% годовых.

** Ставка 19,5% годовых по вкладу "Мой доход" с учетом надбавки действует для сумм от 100 000 рублей на срок 181 день для клиентов-пенсионеров с зачислением в Банк пенсии от Социального фонда России (СФР) либо при предоставлении в Банк заявления в адрес СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в банке. Минимальная гарантированная ставка −16,0% годовых.

*** Ставка 25% годовых по вкладу "Формула дохода" действует в течение первых 50 дней при размещении суммы от 100 000 рублей на 250 дней. Минимальная гарантированная ставка −19% годовых.

Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн рублей в соответствии с федеральным законом "О страховании вкладов в банках Российской Федерации". Подробная информация на psbank.ru, по телефону 8 800 333 03 03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации −27.06.2025. Не является публичной офертой.

ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России № 3251.

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