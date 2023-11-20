Эксперты дали пять советов, чтобы сохранить фигуру зимой

Простые правила помогут не набрать лишний вес

20 ноября 2023, 08:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты рассказали о том, как сохранить хорошую фигуру в период зимних холодов. Советы специалистов передает РБК Life.

Первое правило – пить больше воды, потому что потоотделение зимой снижается, а использование обогревателей и систем отопления приводит к снижению уровня жидкости в организме.

Второе – есть продукты с триптофаном. Он содержится в листовой зелени, мясе птицы, морепродуктах и брокколи. Третье правило – каждый день есть горячие супы. Четвертое – питаться регулярно, потому что оставаться голодным зимой опасно.

Пятое простое правило, которое обозначили специалисты, заключается в том, что нужно больше гулять и заниматься физической активностью.