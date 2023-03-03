Чего нельзя делать, размещая вакансию

03 марта 2023, 19:05, ИА Амител

Работа. Компьютер / Фото: pvproductions / Freepik

Когда работа нужна срочно, соискатели готовы пойти на многое: бесконечно изучать вакансии, осуществлять разъезды по городу с целью прохождения собеседований, оставлять отклики даже на те условия, которые мало подходят. Мы собрали несколько советов от экспертов рынка труда, чтобы максимально облегчить процесс поиска, а главное – получить нужный результат, то есть трудоустроиться в короткие сроки.

Больше откликов

Часто соискатели допускают досадную ошибку: размещают резюме и ждут, пока на него откликнутся работодатели. Однако такой способ имеет невысокую эффективность, особенно если ваш рассказ о себе содержит ошибки или просто составлен неудачно.

Хорошим работодателям обычно есть из чего выбрать, поскольку откликов на их вакансии всегда достаточно. Реагируйте на предложения и вы, а не ждите, пока вам позвонят сами.

Ищите в правильном месте

Существует огромное количество всевозможных сайтов по поиску работы. Один из лучших – Rabota1000. Особенности портала:

более 4,5 млн актуальных вакансий по всей России;

несколько десятков сайтов-источников, позволяющих аккумулировать максимум информации от работодателей;

свыше 1 млн посетителей в месяц, большая часть из которых находят работу в течение 1-2 недель.

Самые популярные, а также вновь опубликованные вакансии отображаются отдельно, чтобы пользователи могли реагировать на них максимально оперативно.

Смотрите не только подходящие вакансии

Часто соискатели выбирают только одну специальность, считая, что, не имея опыта работы в других сферах, не стоит пытаться подобрать что-то стоящее. Эксперты не рекомендуют ограничиваться чем-то одним, поскольку администраторы, продавцы, работники складов и многие другие специалисты в городах нужны постоянно. Часто требования к соискателям достаточно "простые". На работу в большинстве случаев можно выйти уже "завтра", при необходимости совмещая её с дальнейшим поиском более подходящей вакансии.

Используйте соцсети

Многие люди находят работу с помощью друзей и знакомых. Этот действующий способ, поэтому эксперты рекомендуют сообщать в соцсетях, что вы находитесь в поиске работы. Обязательно сопроводите пост кратким описанием ваших навыков и умений. Это эффективный и универсальный способ вне зависимости от того, ищете ли вы вакансии в Барнауле или любом другом городе России.

Указывайте "правильный" уровень зарплаты

Ориентироваться можно на среднюю рыночную стоимость работы по вашей специальности, зарплату на прошлом месте работы или иные критерии. Главное – чтобы цифры были приближены к реальной ситуации на рынке труда вашего города.

ИП Щербаков Виктор Андреевич

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