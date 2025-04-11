Эксперты "Клуба читающих врачей" расскажут, как воспитать гения из непоседы с СДВГ

Гости встречи узнают, как организовать жизнь человека с СДВГ, направить его энергию в нужное русло, чтобы он мог добиться потрясающих успехов

11 апреля 2025, 09:15, ИА Амител erid: 2W5zFHBzbS8

Специалисты клиники / Фото: Анастасия Фримал

Синдром дефицита внимания с гиперактивностью – это неврологическая особенность. У детей и взрослых с СДВГ иначе работают дофаминовая и норадреналиновая системы мозга, что влияет на концентрацию, импульсивность и управление эмоциями. Зачастую симптомы синдрома путают с обычной непоседливостью или "плохим воспитанием". И это проблема, ведь многие родители не знают, как помочь ребенку в учебе, взаимодействовать с ним, адаптировать к условиям социальной жизни. СДВГ – это не лень и не избалованность, а нейробиологическая особенность. К ней лишь нужен правильный подход.

Сеть клиник "Здоровое поколение" в рамках своего социально значимого проекта "Клуб читающих врачей", который существует с 2022 года, организует встречу на тему "СДВГ: семья, движение, вырастить гения". Это будет не обычная лекция, а живое общение с экспертами, где можно найти поддержку и получить ответы на волнующие вопросы.

Кто может прийти на встречу?

Мероприятие проводят для родителей, которым нужна поддержка в воспитании непосед. А также всем, кто столкнулся с гиперактивностью и хотел бы получить практические советы по улучшению качества не только своей жизни, но и близких.

О чем именно расскажут?

Спикеры объяснят понятным и доступным языком, что такое СДВГ, как его диагностировать, какие бывают первые признаки и когда важно обратиться к специалисту. О том, как организовать обучение и повседневную жизнь непоседы, как создать для него комфортную среду для развития и вырастить гения.

А еще – что делать, если ребенок с СДВГ сталкивается с трудностями в отношениях с окружающими, как гиперактивность может проявляться у взрослых и какие шаги предпринять для улучшения качества жизни. Обсудят и важность эмоциональной и социальной поддержки как со стороны семьи, так и со стороны общества.

Кто спикеры?

Мероприятие соберет опытных специалистов в области педиатрии и неврологии:

Денис Фуголь – один из лучших врачей-гастроэнтерологов Алтайского края, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ;

– один из лучших врачей-гастроэнтерологов Алтайского края, кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики детских болезней АГМУ; Полина Волкова – врач-невролог, врач-психиатр, специалист по нарушениям развития и поведения;

– врач-невролог, врач-психиатр, специалист по нарушениям развития и поведения; Кристина Харькова – врач-невролог, специалист первой квалификационной категории;

– врач-невролог, специалист первой квалификационной категории; Александр Коваленко – врач-педиатр, врач-психиатр, эксперт "Клуба читающих врачей".

Только доказательная медицина, реальные кейсы и профессиональный взгляд. Экстракт важной информации, чтобы слушатели получили суть без "воды".

Спикеры "Клуба читающих врачей" / Фото: Белла Раевских

Что еще будет на мероприятии?

Для участников встречи доступны:

открытые обсуждения с экспертами – можно будет задавать любые вопросы по этой теме и получить индивидуальные советы;

можно будет задавать любые вопросы по этой теме и получить индивидуальные советы; общение с единомышленниками – родители, столкнувшиеся с проблемой СДВГ, смогут обсудить переживания с теми, кто понимает их ситуацию, обменяться опытом;

– родители, столкнувшиеся с проблемой СДВГ, смогут обсудить переживания с теми, кто понимает их ситуацию, обменяться опытом; вкусный бранч – помимо полезных лекций, гостей ждут угощения от ресторана "Русский чай";

– помимо полезных лекций, гостей ждут угощения от ресторана "Русский чай"; розыгрыши и подарки от партнеров – возможность выиграть два дня в бутик-отель "Август" в горах Алтая, 10 000 рублей на путешествия от "Кокос-Тур", языковые курсы и 15 000 рублей на путевку в лагерь от "Имка Прайм". А также фирменные подарки от торговых марок "Модест", LAMI ("Лами"), "Алфит".

Когда и где пройдет встреча?

Мероприятие состоится 27 апреля 2025 года в 12:00 в ресторане "Русский чай", расположенном по адресу пр. Красноармейский, 8.

Нужна ли регистрация?

Да. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Сколько стоит билет?

Цена – 3500 рублей. Не откладывайте бронирование – мест осталось немного.

Знания, полученные на мероприятии, помогут лучше понять особенности поведения ваших близких с СДВГ и создать для них более комфортную и инклюзивную среду. Практические советы подскажут, как сделать повседневную жизнь более гармоничной и счастливой для всех членов семьи.

Встреча состоится при поддержке одной из крупнейших розничных сетей "Мария-Ра", пляжного комплекса "Рублевка", торговых марок "Модест" и "Салаир", информационного агентства "Амител".

ООО "Здоровое поколение"

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