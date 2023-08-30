Эксперты научили работников местных и краевых предприятий бережливому производству

Обучающие мероприятия по повышению эффективности офисных процессов прошли в рамках нацпроекта

30 августа 2023, 16:14, ИА Амител

Участники обучения / Фото: ackr22.ru

Сотрудники исполнительных органов Алтайского края, органов местного самоуправления (Бийска и Локтевского района) и краевых учреждений прошли обучение по использованию инструментов бережливого производства в офисных процессах. Это проводилось в рамках национального проекта "Производительность труда" 22-25 августа 2023 года.

12 участников развивали компетенции по улучшению офисной деятельности, позволяющих сокращать время на разные процессы и повысить производительность труда.

Программа обучающих мероприятий включала серию тренингов от тренера АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" Дарьи Мовлян:

картирование,

управление изменениями,

реализация проектов по улучшению,

методика решения проблем и система 5С.

Эти инструменты бережливого производства специально адаптированы для офиса.

В рамках обучения прошел и специализированный тренинг "Фабрика офисных процессов". Его провели сотрудники Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края.

Всего с 2021 года в рамках реализации национального проекта "Производительность труда" в Алтайском крае состоялось шесть потоков обучения представителей региональных управленческих команд инструментам бережливого производства в офисных процессах, участие в них принял 91 человек.Такой формат обучения помогает взглянуть под новым углом на устоявшиеся в организации процессы планирования и администрирования, управления персоналом и ресурсами, рассказали участники. Зачастую эти процессы излишне или, наоборот, недостаточно регламентированы, протекают с проблемами, коренные причины которых долгое время остаются невыясненными. Изученные инструменты совершенствования офисных процессов ценны своей универсальностью и применимостью в любой организации независимо от ее отраслевой принадлежности.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Так, по данным предприятий, завершивших активную фазу реализации проекта, среднее время протекания процессов сократилось в 2,1 раза, а выработка на одного рабочего увеличилась в 1,5 раза.



Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля). Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.