Эксперты назвали 10 правил этикета для деловой переписки по электронной почте

Как эффективно взаимодействовать онлайн с партнёрами по работе

30 марта 2023, 18:00, ИА Амител 4CQwVszH9pSYqRgtCWm

Ноутбук. Гаджеты / Фото: freepik.com

Сегодня уже невозможно представить жизнь человека без интернета. Используя всемирную сеть люди могут легко и быстро общаться между собой. Для этого есть различные сервисы, которые позволяют создать почту для электронной переписки. В том числе и по рабочим вопросам. Но чтобы общение с партнёрами было максимально эффективным, следует помнить об основных правилах делового этикета.

Десять основных правил:

Краткость Электронное письмо должно быть ёмким. Постарайтесь уместить то, что вы хотите донести, в нескольких предложениях. Вежливость Такие фразы, как "спасибо за внимание", "рад сотрудничеству", "будьте любезны" и т.д. необходимо включать в письма. Грамотность Даже малейшие ошибки в письмах недопустимы. Актуальность Внимательно проверяйте отправляемую информацию, особенно если условия вашего бизнеса "подвижны". Структура письма Начинайте с обращения, далее напишите основную мысль, суть письма и в заключении подведите итог. Стиль письма Придерживайтесь официально-делового стиля и соблюдайте субординацию. Также в переписке с бизнес-партнёрами не следует допускать выражения чувств и эмоций. Реквизиты В электронное письмо следует включить все контактные данные вашей организации. Для улучшения визуального восприятия информации можно добавить ваш фирменный логотип. Обозначение темы Служит своеобразным "анонсом" вашего обращения к партнёру, чёткое обозначение темы поможет в дальнейшем найти в почте именно ваше письмо. Оперативность ответа Оптимальное время – 1,5-2 часа. Если по каким-то причинам это невозможно, можно отправить короткий отклик с уточнением, через сколько вы сможете полноценно поговорить по имеющемуся у партнёра вопросу. Время отправления письма Деловые письма рекомендуется отправлять в рабочее время. Исключением может стать случай, когда вы заранее договорились о переписке в выходной или вечернее/ночное время.

Не менее важно правильно выбрать почтовый сервис. Например, используя электронную почту от mail.ru, вы получаете доступ к удобным и "умным" функциям, среди которых: защита от взлома, вирусов и спама, управление отправкой, встроенный анонимайзер, календарь, облачное хранилище и многое другое.

ООО "Мэйл.РУ"

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