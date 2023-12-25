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Эксперты назвали полезный продукт, который заботится о желудке в новогодние застолья

Масло гхи станет и отличным подарком на Новый год

25 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JveP4

Дети. Масло гхи / Фото: компания "Зимаречье"
Дети. Масло гхи / Фото: компания "Зимаречье"

Наступает прекрасная пора ­– время, когда все поздравляют друг друга, радуют друзей и близких. Подарки ­– это положительные эмоции, настроение. Есть такие, которые приятны и полезны не только для самого человека, но и для его организма, желудка и пищеварения. Например, масло гхи "Зимаречье", которое стало лауреатом премии "Лучший алтайский товар 2023".

Масло гхи "Зимаречье" продают на Ozon*, спешите порадовать себя и близких вкусным и полезным подарком.

Масло гхи "Зимаречье" по достоинству оценили не только повара, но и нутрициологи, фитнес-тренеры, и вот что они говорят о продукте.

Фитнес-тренер K2 Sport*, абсолютная чемпионка Алтайского края 2019 года по фитнес-бикини, абсолютная чемпионка SPS* 2020 года по фитнес-бикини, чемпионка мира по фитнес-бикини 2021-го Татьяна Леер употребляет масло не первый год.
"Масло гхи "Зимаречье" должно быть в рационе каждой девушки, поскольку оно ­– отличный антиоксидант, содержащий витамины А, Д, Е, необходимые для поддержания молодости, красоты волос и кожи. Нормализует пищеварение и обладает противовоспалительным эффектом", – делится Татьяна Леер.Тренер порекомендовала добавить масло гхи "Зимаречье" в рацион для восстановления работы ЖКТ, особенно после новогодних застолий. По ее словам, это очень удобный вариант подарка подруге или коллеге, который можно заказать на Ozon.

Татьяна Леер / Фото: "Зимаречье"
"Масло гхи "Зимаречье" ­– один из лучших источников насыщенных жиров, которые являются "топливом" для половых гормонов, укрепляют сосуды и помогают мембранам клеток стать более мобильными. Также масло гхи "Зимаречье" обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит важные витамины А, Е и D, омега-3 и омега-6, что делает его отличным выбором при сезонном авитаминозе", ­– говорит член ассоциации профессионалов фитнеса, персональный тренер K2 Sport со стажем более 14 лет Рустам Андраханов. Рустам Андраханов / Фото: "Зимаречье"

Он подчеркнул, что из-за отсутствия лактозы и казеина продукт подойдет большему кругу потребителей. А еще масло отлично смотрится на праздничном столе, Рустам Андраханов покупает для своей семьи его в "Ашане".

Радуйте себя и своих близких с пользой. 

Видеорецепты и информацию о продуктах компании "Зимаречье" смотрите здесь. Актуальные новости и новогодние розыгрыши ­– в группе во "ВКонтакте".

Масло ГХИ / Фото: "Зимаречье"

*Ozon ("Озон"); K2 Sport ("Кей2 Спорт"); SPS ("ЭсПиЭс")

ООО "Рикон" (656011, г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1, ОГРН 1022201533144)

Комментарии 11

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Гость

11:16:32 25-12-2023

Агрессивная реклама, подключили всех кого могли. Разнесут Оzон в щепки.

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Гость

11:25:37 25-12-2023

Ягоды годжи уже не в тренде?

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Гость

11:29:31 25-12-2023

Что за шняга очередная?

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Гость

11:53:54 25-12-2023

очередное суперсредство от всего и для всего

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Гость

12:33:58 25-12-2023

Продам мед из подснежников.. налетай!!! Стоо тыщ 100 грамм.

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Гость

12:42:59 25-12-2023

Брехня

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Гость

14:55:57 25-12-2023

Самый высокий чиновник Минздрава РФ рекламировала это обычное коровье топленое масло. Сейчас не масло, а чистая пахта, пена.

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Гость

15:03:21 25-12-2023

А если покойников смазывать то они вообще не портятся...Ну так безобразно делать рекламу нельзя же. Это даже в канон "чем хуже -тем лучше" не попадает.

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гость

15:34:18 25-12-2023

с ума сходит народ

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Гость

21:21:42 25-12-2023

Так это обычное топленое сливочное масло! Как оно может быть полезным для желудка и всего остального.? Оно полезно только при аллергии на молочный белок. Жарить на нем ещё не очень вредно, но жареное-то вредно.! Короче, абсурдней рекламы не придумать. Фитнесс- тренеры рекламируют животный жир.

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Гость

12:06:55 26-12-2023

гхм. однако.

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