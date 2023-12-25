Эксперты назвали полезный продукт, который заботится о желудке в новогодние застолья

Масло гхи станет и отличным подарком на Новый год

25 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JveP4

Дети. Масло гхи / Фото: компания "Зимаречье"

Наступает прекрасная пора ­– время, когда все поздравляют друг друга, радуют друзей и близких. Подарки ­– это положительные эмоции, настроение. Есть такие, которые приятны и полезны не только для самого человека, но и для его организма, желудка и пищеварения. Например, масло гхи "Зимаречье", которое стало лауреатом премии "Лучший алтайский товар 2023".

Масло гхи "Зимаречье" продают на Ozon*, спешите порадовать себя и близких вкусным и полезным подарком.

Масло гхи "Зимаречье" по достоинству оценили не только повара, но и нутрициологи, фитнес-тренеры, и вот что они говорят о продукте.

Фитнес-тренер K2 Sport*, абсолютная чемпионка Алтайского края 2019 года по фитнес-бикини, абсолютная чемпионка SPS* 2020 года по фитнес-бикини, чемпионка мира по фитнес-бикини 2021-го Татьяна Леер употребляет масло не первый год.

"Масло гхи "Зимаречье" должно быть в рационе каждой девушки, поскольку оно ­– отличный антиоксидант, содержащий витамины А, Д, Е, необходимые для поддержания молодости, красоты волос и кожи. Нормализует пищеварение и обладает противовоспалительным эффектом", – делится Татьяна Леер.Тренер порекомендовала добавить масло гхи "Зимаречье" в рацион для восстановления работы ЖКТ, особенно после новогодних застолий. По ее словам, это очень удобный вариант подарка подруге или коллеге, который можно заказать на Ozon.

Татьяна Леер / Фото: "Зимаречье"

"Масло гхи "Зимаречье" ­– один из лучших источников насыщенных жиров, которые являются "топливом" для половых гормонов, укрепляют сосуды и помогают мембранам клеток стать более мобильными. Также масло гхи "Зимаречье" обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит важные витамины А, Е и D, омега-3 и омега-6, что делает его отличным выбором при сезонном авитаминозе", ­– говорит член ассоциации профессионалов фитнеса, персональный тренер K2 Sport со стажем более 14 лет Рустам Андраханов. Рустам Андраханов / Фото: "Зимаречье"

Он подчеркнул, что из-за отсутствия лактозы и казеина продукт подойдет большему кругу потребителей. А еще масло отлично смотрится на праздничном столе, Рустам Андраханов покупает для своей семьи его в "Ашане".

Радуйте себя и своих близких с пользой.

Видеорецепты и информацию о продуктах компании "Зимаречье" смотрите здесь. Актуальные новости и новогодние розыгрыши ­– в группе во "ВКонтакте".

Масло ГХИ / Фото: "Зимаречье"

*Ozon ("Озон"); K2 Sport ("Кей2 Спорт"); SPS ("ЭсПиЭс")

ООО "Рикон" (656011, г. Барнаул, пр. Калинина, 24а/1, ОГРН 1022201533144)

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