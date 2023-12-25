Эксперты назвали полезный продукт, который заботится о желудке в новогодние застолья
Масло гхи станет и отличным подарком на Новый год
25 декабря 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8JveP4
Наступает прекрасная пора – время, когда все поздравляют друг друга, радуют друзей и близких. Подарки – это положительные эмоции, настроение. Есть такие, которые приятны и полезны не только для самого человека, но и для его организма, желудка и пищеварения. Например, масло гхи "Зимаречье", которое стало лауреатом премии "Лучший алтайский товар 2023".
Масло гхи "Зимаречье" продают на Ozon*, спешите порадовать себя и близких вкусным и полезным подарком.
Масло гхи "Зимаречье" по достоинству оценили не только повара, но и нутрициологи, фитнес-тренеры, и вот что они говорят о продукте.
Фитнес-тренер K2 Sport*, абсолютная чемпионка Алтайского края 2019 года по фитнес-бикини, абсолютная чемпионка SPS* 2020 года по фитнес-бикини, чемпионка мира по фитнес-бикини 2021-го Татьяна Леер употребляет масло не первый год.
"Масло гхи "Зимаречье" должно быть в рационе каждой девушки, поскольку оно – отличный антиоксидант, содержащий витамины А, Д, Е, необходимые для поддержания молодости, красоты волос и кожи. Нормализует пищеварение и обладает противовоспалительным эффектом", – делится Татьяна Леер.Тренер порекомендовала добавить масло гхи "Зимаречье" в рацион для восстановления работы ЖКТ, особенно после новогодних застолий. По ее словам, это очень удобный вариант подарка подруге или коллеге, который можно заказать на Ozon.
"Масло гхи "Зимаречье" – один из лучших источников насыщенных жиров, которые являются "топливом" для половых гормонов, укрепляют сосуды и помогают мембранам клеток стать более мобильными. Также масло гхи "Зимаречье" обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, содержит важные витамины А, Е и D, омега-3 и омега-6, что делает его отличным выбором при сезонном авитаминозе", – говорит член ассоциации профессионалов фитнеса, персональный тренер K2 Sport со стажем более 14 лет Рустам Андраханов.
Он подчеркнул, что из-за отсутствия лактозы и казеина продукт подойдет большему кругу потребителей. А еще масло отлично смотрится на праздничном столе, Рустам Андраханов покупает для своей семьи его в "Ашане".
Радуйте себя и своих близких с пользой.
Видеорецепты и информацию о продуктах компании "Зимаречье" смотрите здесь. Актуальные новости и новогодние розыгрыши – в группе во "ВКонтакте".
*Ozon ("Озон"); K2 Sport ("Кей2 Спорт"); SPS ("ЭсПиЭс")
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11:16:32 25-12-2023
Агрессивная реклама, подключили всех кого могли. Разнесут Оzон в щепки.
11:25:37 25-12-2023
Ягоды годжи уже не в тренде?
11:29:31 25-12-2023
Что за шняга очередная?
11:53:54 25-12-2023
очередное суперсредство от всего и для всего
12:33:58 25-12-2023
Продам мед из подснежников.. налетай!!! Стоо тыщ 100 грамм.
12:42:59 25-12-2023
Брехня
14:55:57 25-12-2023
Самый высокий чиновник Минздрава РФ рекламировала это обычное коровье топленое масло. Сейчас не масло, а чистая пахта, пена.
15:03:21 25-12-2023
А если покойников смазывать то они вообще не портятся...Ну так безобразно делать рекламу нельзя же. Это даже в канон "чем хуже -тем лучше" не попадает.
15:34:18 25-12-2023
с ума сходит народ
21:21:42 25-12-2023
Так это обычное топленое сливочное масло! Как оно может быть полезным для желудка и всего остального.? Оно полезно только при аллергии на молочный белок. Жарить на нем ещё не очень вредно, но жареное-то вредно.! Короче, абсурдней рекламы не придумать. Фитнесс- тренеры рекламируют животный жир.
12:06:55 26-12-2023
гхм. однако.