Эксперты назвали самые узнаваемые и достоверные сервисы проверки истории авто

Первое место в обоих рейтингах заняла "Автотека" от "Авито.Авто" — о ней знают 78,8% владельцев, а 51,1% называют самой информативной

09 февраля 2024, 08:50, ИА Амител

Салон автомобиля / Фото: unsplash.com

Эксперты агентства "Автостат" выяснили, какие сервисы для проверки истории автомобилей самые узнаваемые и достоверные в РФ. Первое место в обоих рейтингах заняла "Автотека" от "Авито.Авто" – о ней знают 78,8% владельцев, а 51,1% называют самой информативной.

Второе место занял сайт ГИБДД (59,3% о нем знают, 34,9% – считают информативным), третье – "Про Авто" от "Авто.ру" (39,5%, 12,7%). На четвертом месте расположилась база ФССП (22,3%, 5,5%), далее – "Номерограм" от drom.ru (19,1% и 5,3%), последнее – "Автокод" (7,1%, 2,9%).

Отмечается, что все остальные сервисы получили менее 10%.