Эксперты назвали упражнение, которое помогает эффективно убирать жир

Важно правильно его выполнять

26 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Замер живота / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159455

Эксперты назвали утреннюю планку эффективным способом взбодриться и убрать жир с живота. Об этом сообщает "Ставрополь медиа".

Утренняя зарядка становится популярным способом не только оживить организм, но и привести фигуру в порядок. Специалисты в области здорового питания рекомендуют одно упражнение для избавления от лишних килограммов и придания животу плоский вид – планку. Регулярное выполнение этого упражнения всего лишь 15 минут каждое утро может значительно улучшить не только внешний вид, но и самочувствие.

Преимущества планки заключаются в том, что она работает со многими группами мышц, включая живот, спину, плечи и ноги. Это не только помогает избавиться от лишнего веса, но и укрепляет мышцы, улучшает осанку и повышает физическую выносливость.

Чтобы достичь лучших результатов, важно правильно выполнять планку. Начинайте с упора на руках и ногах, образуя прямую линию от головы до пяток, и напрягайте мышцы живота и ягодиц. Постепенно увеличивайте время удержания планки до 1 минуты и более.

Для улучшения результатов можно добавить боковые планки или планку с подниманием ноги. Рекомендуется выполнять упражнение ежедневно утром, дополняя его правильным питанием и активным образом жизни.