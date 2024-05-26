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Эксперты назвали упражнение, которое помогает эффективно убирать жир

Важно правильно его выполнять

26 мая 2024, 12:50, ИА Амител

Замер живота / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159455
Замер живота / Фото: pxhere.com/ru/photo/1159455

Эксперты назвали утреннюю планку эффективным способом взбодриться и убрать жир с живота. Об этом сообщает "Ставрополь медиа".

Утренняя зарядка становится популярным способом не только оживить организм, но и привести фигуру в порядок. Специалисты в области здорового питания рекомендуют одно упражнение для избавления от лишних килограммов и придания животу плоский вид – планку. Регулярное выполнение этого упражнения всего лишь 15 минут каждое утро может значительно улучшить не только внешний вид, но и самочувствие.

Преимущества планки заключаются в том, что она работает со многими группами мышц, включая живот, спину, плечи и ноги. Это не только помогает избавиться от лишнего веса, но и укрепляет мышцы, улучшает осанку и повышает физическую выносливость.

Чтобы достичь лучших результатов, важно правильно выполнять планку. Начинайте с упора на руках и ногах, образуя прямую линию от головы до пяток, и напрягайте мышцы живота и ягодиц. Постепенно увеличивайте время удержания планки до 1 минуты и более.

Для улучшения результатов можно добавить боковые планки или планку с подниманием ноги. Рекомендуется выполнять упражнение ежедневно утром, дополняя его правильным питанием и активным образом жизни.

Спорт

Комментарии 3

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Гость

14:55:04 26-05-2024

Планка 15 минут, вы ничего не перепутали?

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Гость

15:33:42 26-05-2024

15 минут в планке! Я минуту с трудом выдерживаю. Да и не всем его можно

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Гость

19:51:17 26-05-2024

зачем перепечатывать не проверенную инфу от "одна бабушка сказала". во-первых, далеко не всем показано такое упражнение, во-вторых, само по себе оно не будет иметь эффекта без "нормализации" питания и повышения активности. не вводите людей в заблуждение!

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