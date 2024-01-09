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Эксперты предупредили, что 2024 год может стать самым жарким в истории

Ученые уверены, что нынешний год будет теплее предыдущего

09 января 2024, 10:54, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

2024 год может стать самым жарким в истории наблюдений. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

2023 год Всемирная метеорологическая организация признала самым жарким еще до его окончания. Глобальные температуры примерно на 1,4 градуса превышали средний доиндустриальный показатель в первые десять месяцев года. Специалисты полагают, что этот параметр может быть превышен уже на 1,5 градуса.

Повышение температуры будет связано с Эль-Ниньо – явлением, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в Тихом океане. 

По мнению ученых, изменения климата могут привести к увеличению числа различных катаклизмов.

Наука

Комментарии 4

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Гость

11:14:45 09-01-2024

Но и нормально

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Гость

11:49:55 09-01-2024

Только власти Барнаула пляж городской снова подготовят к дню города.

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Гость

13:48:23 09-01-2024

Бассейн на даче есть, Прекрасно

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сухарь

14:38:32 09-01-2024

а потом зима без снега и будем плавать в январе в теплой оби =)

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