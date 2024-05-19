Эксперты предупредили об очередном подорожании недвижимости
Рост цен может составить не менее 15 процентов
19 мая 2024, 09:38, ИА Амител
В России может произойти очередное подорожание жилья. Об этом сообщают "Известия".
Аналитики рынка недвижимости полагают, что к концу 2024 года цены на недвижимость могут вырасти на 15% и более. Причиной этого станет отмена субсидируемых программ.
Заместитель министра финансов Иван Чебесков объяснил, что основной причиной повышения цен станет отмена льготных ипотечных программ. Он подчеркнул, что после 1 июля этого года субсидированную ипотеку на новостройки больше продлевать не будут.
Также обсуждается вопрос об изменении условий семейной программы. Предполагается, что ставку для заемщиков с двумя детьми старше 6 лет поднимут до 12%.
Директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко согласен с этим мнением. Он уверен, что большинство россиян постараются успеть воспользоваться программами поддержки, поэтому до июля спрос на жилье будет высоким.
Представители "Домклик" подсчитали, что пока ипотека с господдержкой пользуется повышенным спросом. В прошлом месяце на программу по новостройкам приходилось 24% всех выданных жилищных кредитов.
Сервис bnMAP.pro уверен, что ужесточение условий ипотеки сделает покупку жилья практически невозможной для россиян. С повышением уровня ставок переплата за жилье за 15-20 лет будет превышать 250-350%.
09:44:27 19-05-2024
Вторичка нас выручит
10:56:22 19-05-2024
Со своими льготными ипотеками и субсидиями рынок разогнали, цены взвинтили, народ в кредитной кабале.
10:46:27 19-05-2024
А экспертам не кажется , что их место возле?
10:49:08 19-05-2024
Создана государственная строительная корпорация совместно с китайскими застройщиками, присутствовать она будет во всех регионах страны. И цены на новостройку будут регулируемыми государством . Пусть торгуют по своим завышенным хотелкам дальше сами с собой.
11:13:54 19-05-2024
Цены выросли - виновата льготная ипотека.
Цены вырастут из-за отмены льготной ипотеки.
11:24:08 19-05-2024
Когда по 18 млн в чумадане, ни какой рост не страшен
14:11:22 19-05-2024
наоборот упадут цены!
14:14:12 19-05-2024
Нас выручит только мир. Мир во всём мире.
18:15:00 19-05-2024
Быстрее берите иппотеку под 20%, а то заработать не успеваем. Цены вырастут к концу года на 15%. Может на 25%... а может на 125. Как задрали эксперты, риэлторы и эти все...
23:53:52 19-05-2024
Цены рухнут,как это уже бывало...
А "эксперты",так это как в анекдоте,...специалисты считают,что средняя зарплата в России превышает 70 К,а народ считает,что это брехня...
Так они же не специалисты(((
10:32:15 20-05-2024
Цены рухнут,как это уже бывало. - А когда это бывало, чтобы цены рухнули? Вы даты падений назовите) Пока что стоимость жилья только растёт последние 40 лет. За последние 3 года цена выросла вдвое.
13:44:11 20-05-2024
Это ксперты предупреждают, что доллар вырастет до 159, а вслед за ним и недвижимость, так что срочно берите кредиты...