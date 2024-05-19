Эксперты предупредили об очередном подорожании недвижимости

Рост цен может составить не менее 15 процентов

19 мая 2024, 09:38, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/498310

В России может произойти очередное подорожание жилья. Об этом сообщают "Известия".

Аналитики рынка недвижимости полагают, что к концу 2024 года цены на недвижимость могут вырасти на 15% и более. Причиной этого станет отмена субсидируемых программ.

Заместитель министра финансов Иван Чебесков объяснил, что основной причиной повышения цен станет отмена льготных ипотечных программ. Он подчеркнул, что после 1 июля этого года субсидированную ипотеку на новостройки больше продлевать не будут.

Также обсуждается вопрос об изменении условий семейной программы. Предполагается, что ставку для заемщиков с двумя детьми старше 6 лет поднимут до 12%.

Директор по корпоративным рейтингам "Эксперт РА" Дмитрий Сергиенко согласен с этим мнением. Он уверен, что большинство россиян постараются успеть воспользоваться программами поддержки, поэтому до июля спрос на жилье будет высоким.

Представители "Домклик" подсчитали, что пока ипотека с господдержкой пользуется повышенным спросом. В прошлом месяце на программу по новостройкам приходилось 24% всех выданных жилищных кредитов.

Сервис bnMAP.pro уверен, что ужесточение условий ипотеки сделает покупку жилья практически невозможной для россиян. С повышением уровня ставок переплата за жилье за 15-20 лет будет превышать 250-350%.