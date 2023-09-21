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Эксперты предупредили сибиряков о наступлении сильного потепления

При самом неблагоприятном раскладе последствия ждут сибиряков уже в 2100 году

21 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Среднегодовая температура в Сибири может увеличиться на 10 градусов. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологией Института географии РАН Владимир Семенов.

В интервью "Ленте" эксперт рассказал, что при самом неблагоприятном раскладе сильное потепление может прийти в Сибирь уже в 2100 году. Зимой потеплеет на 12 градусов, а летом температура воздуха поднимется на 6-8 градусов. При этом последствия изменения температуры уже видны.

Семенов добавил, что избежать потепления не удастся никому, а чем севернее территория, тем заметнее будет меняться температура.

Погода Сибирь

Комментарии 8

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ВВП

14:31:37 21-09-2023

Хорошо давать прогнозы на сотни лет. Пусть лучше угадает погоду на завтра, это значительно трудней))

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Гость

18:02:01 21-09-2023

Прожектерство. Кто из ныне живущих это проверит? Желтая пресса и та не может похвастать таким прогнозом.

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Гость

08:14:30 22-09-2023

Гость (18:02:01 21-09-2023) Прожектерство. Кто из ныне живущих это проверит? Желтая прес... Местные жители дальше букваря не видят. Да и он оказался для большинства просто непостижимым научным учением.

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Да

20:52:31 21-09-2023

Жиза

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Гость

07:47:28 22-09-2023

уже в 2100 году --- нехорошая новость

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Сергей

10:28:46 22-09-2023

15 и более в начале второй декады сентября в южной Сибири стабильно выпадал первый снег, а зимой минимум две недели стояли морозы -40 и ниже. Где всё это сейчас?

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Гость

15:03:34 22-09-2023

всего-то осталось подождать

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Олег

16:27:44 25-09-2023

Могу круче ванговать, например могу сказать кто из политиков помрет.

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