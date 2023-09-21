Эксперты предупредили сибиряков о наступлении сильного потепления
При самом неблагоприятном раскладе последствия ждут сибиряков уже в 2100 году
21 сентября 2023, 14:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Среднегодовая температура в Сибири может увеличиться на 10 градусов. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологией Института географии РАН Владимир Семенов.
В интервью "Ленте" эксперт рассказал, что при самом неблагоприятном раскладе сильное потепление может прийти в Сибирь уже в 2100 году. Зимой потеплеет на 12 градусов, а летом температура воздуха поднимется на 6-8 градусов. При этом последствия изменения температуры уже видны.
Семенов добавил, что избежать потепления не удастся никому, а чем севернее территория, тем заметнее будет меняться температура.
14:31:37 21-09-2023
Хорошо давать прогнозы на сотни лет. Пусть лучше угадает погоду на завтра, это значительно трудней))
18:02:01 21-09-2023
Прожектерство. Кто из ныне живущих это проверит? Желтая пресса и та не может похвастать таким прогнозом.
08:14:30 22-09-2023
Гость (18:02:01 21-09-2023) Прожектерство. Кто из ныне живущих это проверит? Желтая прес... Местные жители дальше букваря не видят. Да и он оказался для большинства просто непостижимым научным учением.
20:52:31 21-09-2023
Жиза
07:47:28 22-09-2023
уже в 2100 году --- нехорошая новость
10:28:46 22-09-2023
15 и более в начале второй декады сентября в южной Сибири стабильно выпадал первый снег, а зимой минимум две недели стояли морозы -40 и ниже. Где всё это сейчас?
15:03:34 22-09-2023
всего-то осталось подождать
16:27:44 25-09-2023
Могу круче ванговать, например могу сказать кто из политиков помрет.