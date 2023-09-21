Эксперты предупредили сибиряков о наступлении сильного потепления

При самом неблагоприятном раскладе последствия ждут сибиряков уже в 2100 году

21 сентября 2023, 14:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Среднегодовая температура в Сибири может увеличиться на 10 градусов. Об этом рассказал заведующий лабораторией климатологией Института географии РАН Владимир Семенов.

В интервью "Ленте" эксперт рассказал, что при самом неблагоприятном раскладе сильное потепление может прийти в Сибирь уже в 2100 году. Зимой потеплеет на 12 градусов, а летом температура воздуха поднимется на 6-8 градусов. При этом последствия изменения температуры уже видны.

Семенов добавил, что избежать потепления не удастся никому, а чем севернее территория, тем заметнее будет меняться температура.