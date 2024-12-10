Эксперты прогнозируют рост доли pay-сервисов в России еще в два раза за год

Банки продолжают запускать pay-сервисы для оплаты смартфонами

10 декабря 2024, 17:30, ИА Амител

Оплата смартфоном / Фото: freepik

До конца следующего года сервисы бесконтактной оплаты в России станут еще более популярными. По прогнозам, их доля вырастет двое.

"По нашим данным, к концу 2025 года доля pay-сервисов в России вырастет в два раза. Банки активно развивают свои сервисы бесконтактной оплаты. Пользователям удобно оплачивать покупки на кассах одним касанием смартфона", – оценил руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.

Кстати, сам ВТБ недавно тоже объявил о запуске своего pay-сервиса для офлайн-покупок. Напомним, такая опция позволяет совершать покупки смартфоном в одно касание на кассах магазинов и снимать наличные в банкоматах. Для оплаты на кассе достаточно разблокировать телефон и приложить его к терминалу – оплата происходит мгновенно.

Ранее свои сервисы бесконтактной оплаты запустил тогда еще Тинькофф Банк, Альфа-Банк и Газпромбанк. А одними из первых такую опцию открыли Сбер и Ак Барс Банк. Как правило, у всех такой сервис работает на Android ("Андроид") с использованием опции NFC. Российские банки активизировались после того, как в 2022 году свою деятельность в стране прекратили Google Pay ("ГуглПэй") и Аpple Pay ("АпплПэй").

В целом растет и объем безналичной оплаты. Центробанк в своем исследовании цифровизации платежей в 2024 году приводит такие данные: глобально использование платежных приложений для оплаты к 2027 году вырастет еще на 5-10% при постепенном снижении доли платежей, совершаемых непосредственно платежными картами. По итогам 2023 года доля безналичных платежей в розничном обороте в России уже составляла 83,4%. Это был один из самых высоких показателей в мире.