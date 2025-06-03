Эксперты прогнозируют рост кибермошенничества против детей

И рассказывают, как защититься

03 июня 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFHedho6

Кибермошенник / Фото: Syda Productions_shutterstock

Во время летних каникул возможно повышение активности мошенников в отношении детей. Гаджеты и много свободного времени делает их привлекательной аудиторией для злоумышленников. Детей обманывают через фиктивные мобильные игры, в соцсетях и все чаще спекулируют на теме школьных экзаменов. Специалисты МегаФона совместно с "Лабораторией Касперского" и RuStore ("РуСтор") проанализировали тренды и составили список рекомендаций, как защитить детей от цифровых угроз.

Здравствуйте, я из школы

Аналитики МегаФона зафиксировали новый тренд: мошенники представляются завучами и социальными педагогами и просят учащего зарегистрироваться на определенном ресурсе, назвать код из СМС для якобы активации школьного дневника или сообщить персональные данные родителей. За первые пять месяцев 2025 года таких инцидентов зарегистрировано на 30% больше, чем за весь прошлый год.

"Звонки мошенников блокируются, но многие злоумышленники общаются с детьми в соцсетях и мессенджерах. Одна из последних схем – вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность через предложения сдать свои аккаунты за деньги. Такие учетные записи используются для мошеннических обзвонов, распространения вредоносного контента или проведения фишинговых атак, в том числе на друзей и знакомых через доверенные каналы общения", – рассказал директор департамента по предотвращению потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Вредные игры

Помимо приемов социальной инженерии, киберпреступники используют и другие способы обмана детей, проникая в их гаджеты через приложения.

"По данным RuStore, за последний год число скачиваний детских приложений и игр выросло в три раза, а количество опубликованных проектов в этой категории – вдвое. С ростом популярности увеличилось и число опасных подделок, нацеленных на молодую аудиторию. Чаще всего мошенники создают фейковые версии популярных игр и сервисов, в которые зашиты ссылки на фишинговые сайты или вредоносное ПО для кражи личных и платежных данных", – отметил директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев.По данным "Лаборатории Касперского", количество атак на андроид-устройства российских пользователей, в которых вредоносные файлы мимикрировали под популярные среди детей игры, выросло почти на 60% за первые четыре месяца 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

"Мы рекомендуем сохранять бдительность и не выдавать приложениям разрешения на конфиденциальные данные (СМС, журналы звонков, список контактов и др.), а также к "специальным возможностям" без явной необходимости", – говорит эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Дмитрий Калинин.

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