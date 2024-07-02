Эксперты рассказали, чем опасен "режим разработчика" в смартфоне

Его использование может привести к серьезным проблемам

02 июля 2024, 15:48, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/99033

IT-эксперт Ирина Зиновкина предостерегает обычных пользователей от включения режима разработчика на смартфоне. Она объясняет, что этот режим позволяет внести дополнительные настройки, которые недоступны при обычной эксплуатации, пишет "Секрет фирмы".

Например, с помощью режима разработчика можно проверить, сколько ресурсов потребляет приложение, или изменить настройки анимации. Однако большинство функций этого режима вряд ли пригодится кому-то, кроме разработчиков или тестировщиков мобильных приложений.

По словам Ирины Зиновкиной, использование режима разработчика без необходимых знаний и опыта может привести к нежелательным последствиям. Например, пользователь может удалить важные файлы и приложения, которые отвечают за защиту устройства, что может привести к заражению устройства вредоносным ПО. Кроме того, без знаний программирования можно нарушить нормальное функционирование устройства.

Поэтому прежде чем использовать режим разработчика на своем смартфоне, стоит хорошо подумать и, возможно, проконсультироваться с профессионалами.