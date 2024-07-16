Эксперты рассказали, для чего держат лошадей в Алтайском крае

Для одних это помощник в хозяйстве, для других – роскошь

16 июля 2024, 06:29, ИА Амител

Лошади / Фото: pxhere.com/ru/photo/1229069

Мирабель, Изольда и Журавка – так зовут главных героинь фестиваля орловского рысака, который проходит в краевой столице в рамках "Дней сибирского поля". На Барнаульском ипподроме собрались лучшие лошади и наездники со всей Сибири: из Хакасии, Красноярска, Омска, Тюмени, Новосибирска, Кемерова и, конечно, Алтайского края.

В XVIII веке на скачках ковалась элита русской кавалерии, а лошадь была главным помощником крестьянина. Сегодня землю пашет трактор, а рысаки стали исключительно спортсменами на зрелищном празднике с оттенком "ретро".

Увлечение лошадьми в нашей современности – это прибыльный бизнес или элитное развлечение для энтузиастов? Радиостанция Business FM* Барнаул решила узнать ответ на этот вопрос.

Обычно у породистых скакунов есть наездник и владелец. Держать лошадь сегодня – недешевое удовольствие, рассказала специалист производственного отдела Барнаульского ипподрома Светлана Волкогон.

Сейчас в среднем в Алтайском крае содержать лошадь на ипподроме стоит около 20 тысяч рублей в месяц. Лошади предоставляется денник для содержания, ее кормят, поят и работают с ней. Извлечь прибыль из любви к лошадям, по словам эксперта, достаточно сложно.

"Есть финансово успешные лошади – это единицы, которые могут побеждать несколько раз в карьере. Но, я думаю, не ошибусь, если скажу, что таких лошадей 5%, а все остальное – это чье-то хобби. К сожалению, пока в России нет рентабельных коневодческих хозяйств. В основном все держится на частниках: просто человек любит лошадей и содержит одну-две, некоторые содержат 50 и 100, но это не способ заработать деньги, а, наоборот, способ их потратить", - отметила Светлана Волкогон.

Без малого сотню рысаков держат сегодня на племенном предприятии "АгроСтандарт" из Алтайского района, девять из них участвуют в орловских скачках. Директор племзавода Александр Демин говорит: хороший скакун стоит примерно как автомобиль.

"Мы ежегодно в сентябре проводим аукцион как завод. Молоднячок, который народился, мы продаем. В прошлом году самый дешевый был 200 тысяч, самый дорогой – миллион. Самую дорогую лошадь, которую мы продали за свою деятельность, это три миллиона рублей. На сегодняшний день для народного хозяйства лошадь стала практически невостребованной. Основной покупатель – это те коневладельцы, которые будут испытывать их на ипподромах страны. Покупают в основном Москва, Московская область, Воронеж… большая география. Разведение еще может быть безубыточно. У нас третий год – самоокупаемость", – сказал он.

Оба собеседника с грустью констатируют: сейчас и в России, и в нашем регионе остается больным вопрос конного тотализатора. Впервые ставки на лошадей официально разрешили на Царскосельском ипподроме в 1876 году "для изыскания финансовой помощи коннозаводчикам". Четкие правила, которые регулировали бы тотализатор, отсутствовали – за исключением того, что 10% дохода надо было отчислять в пользу скаковых обществ. Спустя несколько лет Центральную Россию захватил настоящий ипподромный бум. Рабочий класс, по воспоминаниям современников, закладывал свои пожитки ради азартной игры и шанса выиграть целое состояние. Энтузиазм остывал в период войн: в лошадях нуждался фронт. Но вплоть до распада СССР ставки были устойчивой основой для коннозаводства, принося доходы и отрасли, и государству. Потом его запретили, а после повторного разрешения "тотализатор больше не работает, как должен", пояснила Светлана Волкогон. Но намекнула: работа в этом направлении на Барнаульском ипподроме ведется, и традицию надеются возродить.

Конечно, на зрителях фестиваля орловского рысака мы не увидели сюртуков и пышных шляпок. Однако скачки получились и вправду зрелищными, а яркий спорт с четвероногими бегунами хоть пока и считается малоприбыльным или убыточным бизнесом, но имеет шанс приносить не только удовольствие, но и деньги.

* Business FM ("Бизнес ФМ")