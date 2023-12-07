Эксперты рассказали, как алтайским предприятиям поставлять товары в Китай

Сибирские аграрии за год отправили в Поднебесную 744 тысячи тонн продукции

07 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Экспорт сельхозпродукции из Сибири в Китай вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Сибирские аграрии отправили в Поднебесную уже 744 тысячи тонн продукции, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

Алтайский край уже отгрузил китайским покупателям 220 тысяч тонн, немного уступив лидеру по СФО – Новосибирской области. Зато наш регион обогнал Новосибирск по числу номенклатурных единиц. Лидирующими позициями наших производителей стали горох – его Китай приобрел больше 73 тысяч тонн, а еще рапс и гречиха.

Как отметила руководитель Центра оценки качества зерна Мария Шостак, причина для увеличения экспорта заключается в высоком качестве алтайской продукции.

Эксперт добавила, что попасть в список поставщиков продукции в Китай очень сложно. Для этого нужно выполнить ряд требований.