Эксперты рассказали, как алтайским предприятиям поставлять товары в Китай
Сибирские аграрии за год отправили в Поднебесную 744 тысячи тонн продукции
07 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Экспорт сельхозпродукции из Сибири в Китай вырос в пять раз по сравнению с прошлым годом. Сибирские аграрии отправили в Поднебесную уже 744 тысячи тонн продукции, сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".
Алтайский край уже отгрузил китайским покупателям 220 тысяч тонн, немного уступив лидеру по СФО – Новосибирской области. Зато наш регион обогнал Новосибирск по числу номенклатурных единиц. Лидирующими позициями наших производителей стали горох – его Китай приобрел больше 73 тысяч тонн, а еще рапс и гречиха.
Как отметила руководитель Центра оценки качества зерна Мария Шостак, причина для увеличения экспорта заключается в высоком качестве алтайской продукции.
Эксперт добавила, что попасть в список поставщиков продукции в Китай очень сложно. Для этого нужно выполнить ряд требований.
"В Поднебесную пробиться очень непросто, поскольку там есть определенные требования, которые закреплены протоколом между КНР и РФ. Для этого сельхозтоваропроизводителям нужно пройти обеззараживание складов, затем – обследование полей, и потом уже мы будем обследовать их продукцию. Только на основании этих трех требований можно встать в реестр экспортеров", – рассказала Шостак.
07:20:36 07-12-2023
Как? Очень просто: по железной дороге. Главное с покупателем по цене договориться. Не благодарите. Обращайтесь еще. Проконсультирую бесплатно. В отличие от конторы из сабжа)
09:12:29 07-12-2023
Гость (07:20:36 07-12-2023) Как? Очень просто: по железной дороге. Главное с покупателем...Как можно связаться для консультации?)
15:58:49 07-12-2023
Для тех, кто не знает - в Китай НЕвозможно написать письмо по электронной почте (email), типа наших основных почтовиков. Письма НЕ дойдут, их не прочитают, но никто об этом с 2 сторон даже НЕ узнает. Нужно покупать хостинг с почтой для своего интернет-сайта за существенные деньги. Предварительно зарегистрируйте домен. Это как amic.ru, называется домен. Не вздумайте "прикрутить" почту для домена от российских почтовиков, - она не дойдёт до Китая. Найдите в интернет- поисковике "зарегистрировать домен". Потом купите хостинг для домена. Потом попросите знающих настроить Вам отправку электронной почты для ВАШЕГО НОВОГО ИНТЕРНЕТ-САЙТА. Потом нужен дизайн сайта у дизайнера и программиста. Или купить готовый шаблон (см. в интернете). Не вздумайте покупать Tilda, они заблокированы в Китае. В общем, или отправляйте факс, или почитайте в интернете, как настроить сайт и электронную почту для Китая, проблем очень много. Также, в Китае недоступны документы MS Word, Windows У меня НЕ получилось, может, у Вас получится.