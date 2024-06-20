Эксперты рассказали, как изменилось отношение россиян к алкоголю

Продажи спиртных напитков на душу населения растут

20 июня 2024, 10:31, ИА Амител

Фужер / Фото: pxhere.com/ru/photo/600998

Аналитики проекта "Если быть точным" отмечают тренд на увеличение потребления алкоголя в России, который пришел на смену сокращению. Продажи спиртных напитков в 2023 году стали рекордными за последние девять лет, особенно вырос спрос на крепкий алкоголь, пишет "Коммерсант".

Эксперты связывают это с "психологической напряженностью" на фоне пандемии и различных событий, а также с сокращением и ослаблением действия антиалкогольных мер.

Продажи алкоголя на душу населения растут, и это однозначно указывает на увеличение потребления. Население реагирует на трудности.

Реальный уровень потребления алкоголя может быть на треть выше официальных данных, которые показывают, что в 2023 году он достиг 8 л.

Аналитики указывают на то, что в России много незарегистрированного алкоголя, включая контрафакт, суррогаты и самогон. В 2022 году лидерами по потреблению алкоголя стали жители Карелии, Ненецкого автономного округа и Сахалина.

Основываясь на данных Минздрава, эксперты говорят о лидерстве Еврейской автономной области и Ненецкого автономного округа – больше 21 л спирта в год на человека старше 15 лет. Здесь же зафиксировано наибольшее увеличение потребления алкоголя.

Самая высокая смертность от отравлений алкоголем в Курганской, Пензенской областях и Бурятии. В девяти регионах не было ни одного случая отравления в 2022 году. В регионах Дальнего Востока низкая смертность от отравлений, несмотря на высокий уровень потребления.

Заболеваемость алкоголизмом и алкогольными психозами немного выросла. В 2022 году на диспансерное наблюдение впервые взяты 54,2 тыс. человек с алкогольной зависимостью и 12,9 тыс. – с алкогольными психозами.

Аналитики проекта "Если быть точным" и данные Института измерения и оценки здоровья показывают, что в 2019 году в России от причин, связанных с алкоголем, умерло 19,4 человека на 100 000 населения. Это в пять раз больше, чем в странах Западной Европы.

В Минздраве объясняют рост потребления алкоголя стрессом, вызванным пандемией, но эксперты считают, что основной причиной являются меры по ослаблению антиалкогольной политики. В середине 2000-х в России ввели минимальный порог цены на водку, выросли акцизы, магазинам запретили продавать спиртное ночью. С 2009 по 2021 год на одну среднюю зарплату можно было купить 87 литров водки, а в 2023 году – уже 105 литров.

Продажи крепкого алкоголя в России с 2019 по 2023 год выросли на 150%, в то время как вина – только на 45%. С января по май 2023 года продажи крепкого алкоголя увеличились на 40%, а вина – снизились на 10%.

Глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз отмечает, что средний класс стал пить больше из-за ограничений на выезд за границу и снижения уровня жизни.

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