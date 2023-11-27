Эксперт рассказала, как компании совмещают собственные цели с целями сотрудников

Разобраться с этой задачей помогает прогрессивное целеполагание OKR

27 ноября 2023, 12:28, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Для того чтобы совместить корпоративные цели с личными целями сотрудников, компании используют прогрессивное целеполагание OKR. Что это и как работает, разъясняет Бизнес ФМ Барнаул и Татьяна Клейнатовская – автор рубрики "HR-дневник", руководитель студии HR-проектов "Штат 3" и карьерный консультант.

Методика задействует разветвленную корпоративную структуру: цели каждого сотрудника (отдела, подразделения, филиала) должны быть прозрачны для всех участников. В такой ситуации требуется автоматизация.

"Ценность личного вклада в масштабе компании повышает вовлеченность и нацеленность на результат. Структура организована в виде древа: от цели компании исходят цели отделов, из последних – цели сотрудников", – отметила эксперт.

Методика OKR – наглядная иллюстрация развития. Если сотрудник обновил собственные ключевые результаты, то это сказывается на общем прогрессе автоматически. Он видит, как его работа отразилась на командной цели. Ваша компания может отслеживать вектор развития и оперативно корректировать работу сотрудников или отделов при отклонении от заданного курса.

Плюсы OKR в том, что оценить результаты можно объективно. Ведь измеримость позволяет понять, насколько удалось приблизиться к цели или достигнуть ее. Путь достижения цели не прописан, что позволяет исполнителю выбирать оптимальный или креативный (на собственное усмотрение).

"Сотрудники сконцентрированы на приоритетах, без распыления на неважные детали. Каждый член команды видит свой вклад в общий курс компании. Работа сотрудника непосредственно влияет на общий прогресс, что мотивирует искать оптимальные способы достижения цели", – подчеркнула собеседница.

Отмечается, что KPI также остается востребован, но нематериальная мотивация не менее важна для достижения целей компании.