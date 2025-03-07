Эксперты рассказали, как мошенники обманывают девушек перед 8 Марта

Аферисты используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравлений и сообщений о распродажах

07 марта 2025, 20:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

В преддверии 8 Марта мошенники пытаются выманить у девушек деньги. Для этого они используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравлений в соцсетях и сообщений о распродажах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.

С приближением Международного женского дня эксперты зафиксировали усиление мошеннической активности. Перед Международным женским днем аферисты часто используют следующие схемы:

ложные предложения о знакомствах;

доставка цветов;

рассылка вредоносных поздравительных открыток;

фишинговые письма с подарками по промокоду.

"Например, мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные "проблемы", которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции", – уточнили в агентстве.

Еще одна распространенная уловка – звонок о якобы заказанной доставке цветов на имя жертвы. Для получения букета мошенники просят назвать адрес доставки и код из СМС-сообщения. Эти данные они используют для входа в личный кабинет на "Госуслугах" или в банковском приложении.