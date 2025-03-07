Эксперты рассказали, как мошенники обманывают девушек перед 8 Марта
Аферисты используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравлений и сообщений о распродажах
07 марта 2025, 20:15, ИА Амител
В преддверии 8 Марта мошенники пытаются выманить у девушек деньги. Для этого они используют ложные предложения о знакомствах, рассылку вредоносных поздравлений в соцсетях и сообщений о распродажах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование ВТБ.
С приближением Международного женского дня эксперты зафиксировали усиление мошеннической активности. Перед Международным женским днем аферисты часто используют следующие схемы:
- ложные предложения о знакомствах;
- доставка цветов;
- рассылка вредоносных поздравительных открыток;
- фишинговые письма с подарками по промокоду.
"Например, мошенник создает фальшивый профиль, где использует привлекательное фото и вымышленные данные. Он начинает мило общаться с женщинами, чтобы вызвать доверие, а потом придумывает различные "проблемы", которые требуют финансовой помощи. Доверчивые женщины переводят аферисту деньги. Злоумышленники всегда находят оправдания, почему не могут встретиться в реальности, это позволяет им продолжать манипуляции", – уточнили в агентстве.
Еще одна распространенная уловка – звонок о якобы заказанной доставке цветов на имя жертвы. Для получения букета мошенники просят назвать адрес доставки и код из СМС-сообщения. Эти данные они используют для входа в личный кабинет на "Госуслугах" или в банковском приложении.
21:07:19 07-03-2025
Опять от "Госуслуг" не выгода, а вред
Польстившимся иметь в них "личный кабинет"!