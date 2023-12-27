Эксперты рассказали, как подготовить свой организм к праздникам

Контролировать себя стоит как до праздника, так и во время него

27 декабря 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Праздники всегда не очень хорошо сказываются на фигуре, но ее можно сохранить. О том, как сделать это, рассказали на "Бизнес ФМ Барнаул".

За день до мероприятия можно урезать свой рацион на 200-400 калорий, чтобы потом не сильно ограничивать себя в еде и не понести последствий для фигуры.

"Непосредственно в момент застолья соблюдайте верную последовательность. Сначала пьем воду. Пол-литра воды, выпитой за 15 минут до еды, способно снизить вам аппетит на 11%, а непосредственно перед приемом пиши уже на 22%. Далее в ход идет зелень и овощи – их надо съесть большую тарелку. Это даст объем, давление на стенки желудка и хорошее насыщение. Потом начинаем поедать желательно постные источники белка. Ну а в конце уже все самое вредное", – сказано в сообщении.

Отмечается, что такая последовательность позволит не переедать на мероприятии.

При употреблении алкоголя стоит отказаться от сладких ликеров, поскольку в них много сахара.