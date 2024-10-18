Онлайн-трансляции в Барнауле и танатопрактика. Как в России меняется похоронный рынок

Здесь, как и в других сферах бизнеса, есть свои инновации

18 октября 2024, 06:50, ИА Амител

Могила / Фото: pxhere.com/ru/photo/1118978

Алмазы, виниловые пластинки и деревья из праха, онлайн-трансляции похорон – российский ритуальный рынок в последние годы предлагает клиентам широкий спектр услуг. Редакция Business FM Барнаул выяснила, как и почему меняется похоронный бизнес.

Обзор рынка начали с европейской части страны. В Московской области предлагают изготовить из останков искусственный бриллиант, а предприниматель Искандар Кадыров – виниловую пластинку с записью до 40 минут. Маркетплейсы продают урны для праха с семенами растений. В Краснодаре открыто похоронное бюро "Свет" с интерьером в светлых тонах.

В Сибири необычные услуги встречаются реже. Барнаульский похоронный дом проводит онлайн-трансляции церемонии, чаще всего – для родственников, находящихся в разных точках мира. Директор Андрей Чумаченко отметил, что похоронный бизнес – высокоприбыльная сфера, но кремация – убыточный процесс. Новосибирский крематорий выходит на прибыль за счет услуг, включая церемонии прощания и обучение специалистов.

Директор крематория Борис Якушин назвал два направления услуг, активно развивающихся на рынке: церемониймейстер и танатопрактика. Церемониймейстер проводит масштабные церемонии в специальных залах, адаптируя их под разные конфессии. Танатопрактика – подготовка тела к прощанию с разными направлениями: гнилостные изменения, эстетика, сохранение татуировок и реставрация.

Якушин считает, что увеличение услуг в похоронном бизнесе показывает изменение восприятия темы смерти в обществе. Разнообразие услуг диктует общество, желающее достойно проводить человека.