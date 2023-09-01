Эксперты рассказали, какой будет погода осенью и зимой
В большинстве регионов России стоит ждать тепла
01 сентября 2023, 13:16, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Предстоящие осень и зима в России будут теплее нормы. Об этом РИА Новости рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, почти во всех регионах России температура воздуха будет выше нормы на один-три градуса. Тишковец добавил, что зима начнется по графику, в ноябре. При этом, в климатическом измерении, она будет даже теплее осени.
Температура может подниматься выше нормы вплоть до пяти градусов. Специалист отметил, что стоит готовиться также к резким перепадам в погодных условиях.
13:44:07 01-09-2023
А если по народным приметам, то не очень-то и теплая. Нормальная зима.