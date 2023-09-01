Эксперты рассказали, какой будет погода осенью и зимой

В большинстве регионов России стоит ждать тепла

01 сентября 2023, 13:16, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Предстоящие осень и зима в России будут теплее нормы. Об этом РИА Новости рассказал специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, почти во всех регионах России температура воздуха будет выше нормы на один-три градуса. Тишковец добавил, что зима начнется по графику, в ноябре. При этом, в климатическом измерении, она будет даже теплее осени.

Температура может подниматься выше нормы вплоть до пяти градусов. Специалист отметил, что стоит готовиться также к резким перепадам в погодных условиях.