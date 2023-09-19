Эксперты рассказали, какой врач может получать в Алтайском крае до 300 тысяч в месяц

По данным авторов исследования, нехватка врачей стимулирует рост зарплат

19 сентября 2023, 23:24, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Медработники остаются в числе одних из самых дефицитных специалистов в целом по стране, в том числе и в Алтайском крае. Согласно данным аналитиков сервиса hh.ru, с января по август 2023 года спрос на врачей вырос на 11%, а количество активных вакансий больше, чем кандидатов.

По данным авторов исследования, нехватка врачей стимулирует рост зарплат. Сейчас рыночный диапазон заработной платы составляет от 40 до 80 тысяч рублей, тогда как в 2022 году он составлял 37 471 – 68 966 рублей. В некоторых случаях зарплаты доходят и до 300 тысяч рублей – по одной из вакансий для врача-стоматолога.

Также наиболее высокие зарплатные ожидания обычно указывают в вахтовых вакансиях. Так, санитарный врач, который согласится работать вахтовым методом в Якутии, может получать от 115 тысяч рублей после вычета налогов. Кроме того, есть и варианты с полным переездом.