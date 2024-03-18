Эксперты рассказали, можно ли использовать лица звезд на своей продукции

Лучше не рисковать, чтобы не пришлось отвечать по закону

18 марта 2024, 09:00, ИА Амител

Райан Гослинг / Фото: кадр из фильма "Барби"

Товары с лицами селебрити стали популярными на отечественных маркетплейсах. Часто они используют изображения звезд для привлечения внимания. Однако стоит задуматься о законности такого подхода.

Эксперт Евгений Госьков, председатель алтайского отделения организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" рассказал "Бизнес ФМ Барнаул" , что по закону использование образа изображения известного человека без его согласия запрещено. Исключения составляют специальные случаи, например, когда фотография была сделана в общественных местах.

Однако использование своих лиц и фото в качестве бренда разрешено. Например, актер и шоумен Дмитрий Нагиев зарегистрировал свое имя в Роспатенте для использования в парфюмерии и одежде. Поэтому бизнес стремится использовать такие товары с целью увеличения охвата. Но подобные действия без контракта или других официальных соглашений могут привести к правовой ответственности.

Известные личности также стараются следить за легальным использованием своих фотографий, чтобы поддерживать репутацию. Поэтому рекомендуется создавать уникальный контент, соответствующий законодательству.