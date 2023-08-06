Эксперты рассказали, на сколько подорожало вторичное жилье в России

Одной из основных причин для роста цен называют ограничение околонулевых ставок по ипотеке

06 августа 2023, 11:55, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Жилье на вторичном рынке в России с начала года подорожало на 12%. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, одной из основных причин подорожания жилья является ограничение околонулевых ставок по ипотеке, которые устанавливались девелоперами.

Также отмечается, что из-за роста цен на строительные материалы люди стали выбирать новостройки со сделанным ремонтом, чтобы не тратиться на него после покупки квартиры.

Предполагается, что до конца года цена за квадратный метр вторичного жилья может вырасти еще на 3-5%.