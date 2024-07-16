Эксперты рассказали о принципах работы в крупных компаниях

Они советуют практиковать здоровые отношения не только в личной жизни, но и в трудовой

16 июля 2024, 07:00, ИА Амител

Работа / Фото: pxhere.com/ru/photo/764674

Вера Стексова, управляющая поддержкой команд "ВкусВилл", поделилась опытом компании на барнаульском форуме HRcomm. Она рассказала Business FM* Барнаул о принципе автономных команд, который "ВкусВилл" внедрил в свою работу.

Этот принцип означает, что команда состоит из людей, которые сами принимают решения и поощряются за инициативу. Если компания доверяет человеку, то она готова взять его обратно в свою команду, даже если он ушел.

Вера Стексова объяснила, почему люди часто возвращаются в "ВкусВилл". Когда тебя не спрашивают каждые пять минут о твоей работе, ты привыкаешь к этому. И если ты приходишь в другую компанию, где начинается постоянный контроль, то понимаешь, что это не стоит таких денег.

Позитивный эффект от возвращения сотрудника носит репутационный характер. Если люди знают, что им приятно работать в компании, они будут меньше уходить, а если решат уйти, то будут знать, что могут вернуться. В ситуации, когда на рынке труда не так много вакансий, это особенно актуально.

Вера Стексова также рассказала о случае, когда компания вернула сотрудника, который украл деньги. Оказалось, что у него была тяжелая ситуация, и компания помогла ее разрешить. Сейчас этот сотрудник занимает лидирующую должность и работает в компании уже 10 лет.

"ВкусВилл" считает, что в массовом подборе бывают разные люди, и дает возможность всем дотянуться до лучших. В компании есть институт наставничества, куда идут не по обязаловке, а только по зову души. Отношения между сотрудниками очень теплые, и это одна из фишек организации, которая привлекает людей.

Нюанс "бирюзовой" компании заключается в том, что в ней нет карьерного роста вверх. Зато можно постоянно менять свой функционал и попробовать себя в разных отделах. Для тех, кто не может определиться с выбором, есть инструмент "лавочка". Это средний оклад, на который сотрудника "сажают" на три месяца. За это время он может передвигаться по разным отделам и найти комфортное для себя место.

Согласно статистическим данным "ВкусВилла", 14% сотрудников розницы работают в их магазинах больше пяти лет. А текучесть офисных специалистов составляет всего 3-4%, в то время как в среднем по отрасли фиксируется 60%.

Эксперты советуют практиковать здоровые отношения не только в личной жизни, но и в трудовой. И если вы расстаетесь с человеком, не выкидывайте его вещи за дверь: есть шанс, что бывший сотрудник вновь станет "нынешним" и в благодарность принесет еще больше денег вашему бизнесу.

* Business FM ("Бизнес ФМ")