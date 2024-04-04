Эксперты рассказали о тенденциях рынка металлопроката Казахстана в 2024 году

А также пояснили, как заказать доставку металлопродукции

04 апреля 2024, 16:20, ИА Амител erid: LjN8K5TdE

Сталь. Металл / Фото: fanjianhua / freepik.com

Рынок металлопроката в Казахстане играет одну из ключевых ролей в инфраструктурном и промышленном развитии страны. Структура рынка разнообразна и включает большой выбор продукции. Сегодня купить металлопрокат в Алматы или в любом другом городе страны с доставкой по вашему адресу предлагает компания "МетПромИнтекс". О тенденциях рынка металлопроката в Казахстане расскажем ниже.

Наращивание объемов производства

Устойчивый рост объемов производства металлопроката в Казахстане наблюдают уже несколько лет. Тенденцию обеспечивает растущий спрос на стройматериалы и другие изделия из металла. В 2023 году в Казахстане произвели около 4,5 млн тонн металлопроката. Ожидают, что в текущем году цифра вырастет до 5 млн тонн. Объем производства стали по итогам 2023 года составил 3,92 млн тонн, что на 16,4% выше, чем в 2022 году.

Непрерывная модернизация

Модернизация технологического оборудования – важная задача всех предприятий отрасли. Она позволяет не только улучшить качество выпускаемой продукции, но и повышать конкурентоспособность отрасли на мировом рынке.

В 2023 году в производство металлопроката в Казахстане инвестировали 100 млрд тенге. Ожидают, что по итогам 2024 года эта цифра составит 120 млрд тенге.

Наращивание объема экспорта

Объем экспорта стальной продукции несколько снизился за последние годы. В 2021 году он составил 2,99 млн тонн сырья, в 2022 году – 2,83 млн тонн. В 2023 году наблюдали рост (примерно на 10%). В текущем году предприятия страны нацелены на продолжение наращивания объемов экспорта.

Казахстан экспортирует металлопрокат в Россию (до 50% от общего объема), а также в Европу, Азию и страны СНГ. Дальнейшая интеграция в мировые торговые потоки – одна из важнейших задач на ближайшее время.

Стабилизация цен

В связи с ростом цен на сырье и энергоносители, инфляцией, геополитической ситуацией и некоторыми другими факторами цены на металлопрокат в Казахстане в 2023 году выросли на 15-20%. В текущем году эксперты ожидают стабилизации цен.

Снижение зависимости от импорта

В последнее десятилетие в стране запускают новые предприятия по производству металлопроката. Также эксперты отмечают, что анализируемый сектор экономики развивается динамичными темпами.

ООО "МПИ"

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