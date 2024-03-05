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Эксперты рассказали о том, что делать, если ваш смартфон украли

В первую очередь стоит заблокировать SIM-карту

05 марта 2024, 19:42, ИА Амител

Смартфон в руках / Фото: pxhere.com
Смартфон в руках / Фото: pxhere.com

Эксперты Роскачества рассказали о том, как поступать, если ваш смартфон украли. Об этом сообщают "Известия".

По словам специалистов, не стоит поддаваться панике. Для начала нужно обратиться к мобильному оператору, рассказать о том, что у вас украли гаджет и попросить заблокировать SIM-карту.

Также о краже необходимо сообщить в банки, приложения которых у вас установлены. Эксперты пояснили, что мошенники в первую очередь попытаются получить доступ к вашим финансам, поэтому нужно заблокировать им эту возможность как можно скорее.

Кроме того, в Роскачестве посоветовали дистанционно заблокировать управление телефоном.

Гаджеты

Комментарии 2

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Гость

21:47:37 05-03-2024

Как это все сделать без телефона.

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Грыша

22:57:18 05-03-2024

Дозвониться до опсоса нереально

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