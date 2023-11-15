Эксперты рассказали об ажиотажном спросе на алтайское варенье из шишек и косметику

Спрос на продукцию от алтайских производителей вырос на 15% и будет продолжать расти. Предпринимателям советуют активнее заявлять о себе

15 ноября 2023, 09:14, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Продукцию Алтайского края, как экологически чистую, качественную и вкусную, уже давно ценят. Причем особенно она пользуется спросом даже не у местных жителей, а далеко за пределами региона. Жители центральной России едут на Алтай и в Барнаул не только за красотой, но и за здоровьем. Подробности - в нашем материале.

Чемодан со здоровьем

Ежегодно с мая по сентябрь настоящий бум туристов отмечают в барнаульской "Горной аптеке". Здесь рассказали, что спрос на "алтайское" в этом году вырос на 15%, при том что и цены подскочили примерно на столько же. Но для москвичей - а в большей степени они вывозят "чемоданы продукции" из "Горной аптеки" - это не помеха.

"Всегда был этот ажиотаж. Многие наши люди этого ничего не пробуют, не едят, не оздоравливают себя средствами, которые - наши, всегда здесь есть. Москва приезжает, все скупает. Это зависит от образа жизни, от того, понимают ли люди, чего конкретно они хотят. Больше всего берут пантовую продукцию, оздоравливающую. Наши алтайские сладости очень любят. И, конечно, косметика наша, просто улетает – туристы-покупатели в восторге от нее тоже", – рассказывает заведующая розничной торговлей туристического центра "Горная аптека" Маргарита Юсупова.

Особенный подарок

И все же настоящий ажиотаж на алтайское возник именно в ноябре. Об этом говорит руководитель магазинов "Шишка-маркет" Анна Поломошнова. По ее словам, люди готовятся к Новому году и хотят сделать своим близким подарки. Причем и тем, кто проживает в нашем регионе, и тем, кто за его пределами.

Бренд Алтая существует, уверена Анна. И он становится все популярнее как в России, так и за рубежом. Алтайские подарки к Новому году закупают не только частные лица.

"Крупные компании обращаются, чтобы подготовить корпоративные подарки, и такие заявки не только от местных, но и из других регионов. Например, фирма из Новосибирска заказала у нас алтайскую продукцию. Хотят своим партнерам – а у них по всей стране филиалы – к Новому году подготовить особенные корпоративные подарки. Сейчас мы их отправляем в 12 регионов", – говорит эксперт.

Ковать пока горячо

Владельцы интернет-магазинов возросший спрос на алтайские товары тоже подтверждают. Все чаще люди предпочитают лечиться не таблетками, а фитопродукцией. Многие покупатели активно берут алтайские чаи, капсулированные БАДы. Очень востребованы также бальзамы и другие товары из пантов. Вероятно, продажи могли бы стать еще больше, но продукцию фитотерапии сложно продвигать, говорят эксперты.

Лидируют по интересу со стороны покупателей – алтайские сладости, варенье из шишек, общеукрепляющие препараты и косметика. Пользуется спросом и сувенирная продукция – вещи, связанные с историей и культурой региона. К примеру, текстиль, шелковые платки, а также игрушки. Интерес к алтайскому продолжит расти и крепнуть, а потому следует активнее заявлять о себе, уверены представители бизнес-сообщества.