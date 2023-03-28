Для предпринимателей, финансистов и бухгалтеров проведут полезный вебинар

28 марта 2023, 07:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrLdPreX

Юлия Макаренко, партнёр юридического партнёрства "Курсив" / Фото из архива "Курсива"

Юридическое партнёрство "Курсив" 30 марта 2023 года в 12:00 по московскому времени проведёт открытый вебинар, где бизнесу расскажут об операциях, которые могут быть губительными. Его тема: "Все так делают: опасные операции, к которым будут претензии у налоговиков и в банкротстве". Рассказываем, кому и чем он может быть интересен.

Эксперты подробно разберут финансовые операции и их последствия, если дело дойдёт до налоговой проверки или банкротства. Также в программе:

Как можно "наследить" в банках и других официальных источниках и чем это опасно?

Невозвратные займы и подотчёты, продажа активов по заниженной стоимости. Как не дойти до субсидиарной ответственности?

Как оценить сделку на добросовестность? Пять основных принципов.

Поручительства и залоги за "независимые" компании и другие опасные операции.

К чему приводит отсутствие плана и решение вопросов по принципу "здесь и сейчас".

Кому и почему будет полезен вебинар?

Собственнику Бизнес строится на решениях, а последствия их часто уже необратимы. Эксперты помогут увидеть риски, о которых никто не думает. Финансовому директору Собственник принимает решения, а ответственность за них ложится на вас. На вебинаре покажут, как контролировать действия финотдела. И приведут аргументы, которые помогут вразумить собственника. Главному бухгалтеру "Цифровые следы" бизнес оставляет во множестве источников. Участники узнают, почему нужно ориентироваться не только на налоговую.

Спикеры:

Юлия Макаренко , партнёр, руководитель практик "Сопровождение строительных проектов", "Банкротство" и "Судебное представительство" Юридического партнёрства "Курсив". Практикующий юрист с опытом более 16 лет. Персонально отмечена ведущими правовыми рейтингами "Право.Ru-300", Chambers, Best Lawyers, "Деловой квартал".



, партнёр, руководитель практик "Сопровождение строительных проектов", "Банкротство" и "Судебное представительство" Юридического партнёрства "Курсив". Практикующий юрист с опытом более 16 лет. Персонально отмечена ведущими правовыми рейтингами "Право.Ru-300", Chambers, Best Lawyers, "Деловой квартал". Елена Анохина, финансовый консультант, эксперт по управлению банкротными рисками. Опыт руководства финансовыми службами в различных отраслях более 10 лет.

Подробности и регистрация по ссылке.

Анонс вебинара юридического партнерства "Курсив"

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