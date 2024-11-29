Эксперты составили рейтинг интернет-провайдеров Барнаула
Они оценивали пять параметров скорости и качества сетей
29 ноября 2024, 13:45, ИА Амител
Эксперты TelecomDaily* провели ежегодное исследование российских ШПД-провайдеров. В Барнауле по итогам сравнения параметров скорости и качества в сетях семи крупнейших ШПД-провайдеров лидером рейтинга стала компания МТС. За ней в первой тройке расположились "ЭР-Телеком" и "Авантел" (поделили второе место) и "Единый оператор связи". На четвертом – "Ростелеком" и "Сибсети", на пятом – ТТК.
Исследование оперирует пятью критериями: пинг (задержка сингала), средняя и максимальная скорость загрузки, скорости в обратном канале Upload* (средняя и максимальная). И с помощью балльной системы определяет лидера.
По итогу исследования самые высокие показатели скорости загрузки контента зафиксированы в сетях МТС. Так, средняя скорость загрузки составила 66,1 Мб/с, в среднем же по городу этот показатель равен 42 Мб/с. Максимальная скорость загрузки также зафиксирована в сетях МТС, она составила 872,1 Мб/с против "среднегородских" 320,2 Мб/с.
Еще один важный показатель – пинг. Он демонстрирует устойчивость интернет-соединения и описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Соответственно, чем ниже этот показатель, тем быстрее проходит весь процесс. Лучший пинг зафиксирован в сети "Авантел" – 22,4 Мс. В среднем по городу этот показатель равен 47,7 Мс. Исследование проводили в сентябре – октябре 2024 года через созданное экспертами ИАА TelecomDaily приложение "Мегабитус" (Megabitus). Приложение работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в интернет.
*TelecomDaily ("Телеком Дэйли"); Upload ("Аплоад")
14:55:00 29-11-2024
Ну что абоненты МТС - согласны ?
15:48:54 29-11-2024
Шинник (14:55:00 29-11-2024) Ну что абоненты МТС - согласны ?... у них не кто не спрашивал)
23:59:24 29-11-2024
Шинник (14:55:00 29-11-2024) Ну что абоненты МТС - согласны ?... Это спорный момент но дома у меня МТС и он работает лучше чем Р телеком на работе. И надо обратить внимание что на работе коммерческий интернет стоит в разы дороже, а работает хуже.
09:50:22 30-11-2024
Требует за ТВ+100 мб/с интернет 1200 рублей (2 повышение за год). А если скорость интернета выше, то и цена ниже в 2-3 раза
Действительно, один из "лучших" провайдеров! :D
17:08:13 30-11-2024
Был ттк. Потом еос. На работе мтс. Разницы не заметил. Хотя может и компутерные теребонщики в игры не согласятся.