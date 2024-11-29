Эксперты составили рейтинг интернет-провайдеров Барнаула

Они оценивали пять параметров скорости и качества сетей

29 ноября 2024, 13:45, ИА Амител

Ноутбук. Кабель / Фото: freepik.com

Эксперты TelecomDaily* провели ежегодное исследование российских ШПД-провайдеров. В Барнауле по итогам сравнения параметров скорости и качества в сетях семи крупнейших ШПД-провайдеров лидером рейтинга стала компания МТС. За ней в первой тройке расположились "ЭР-Телеком" и "Авантел" (поделили второе место) и "Единый оператор связи". На четвертом – "Ростелеком" и "Сибсети", на пятом – ТТК.

Исследование оперирует пятью критериями: пинг (задержка сингала), средняя и максимальная скорость загрузки, скорости в обратном канале Upload* (средняя и максимальная). И с помощью балльной системы определяет лидера.

По итогу исследования самые высокие показатели скорости загрузки контента зафиксированы в сетях МТС. Так, средняя скорость загрузки составила 66,1 Мб/с, в среднем же по городу этот показатель равен 42 Мб/с. Максимальная скорость загрузки также зафиксирована в сетях МТС, она составила 872,1 Мб/с против "среднегородских" 320,2 Мб/с.

Еще один важный показатель – пинг. Он демонстрирует устойчивость интернет-соединения и описывает, как быстро пакет данных доставляется на сервер и возвращается обратно. Соответственно, чем ниже этот показатель, тем быстрее проходит весь процесс. Лучший пинг зафиксирован в сети "Авантел" – 22,4 Мс. В среднем по городу этот показатель равен 47,7 Мс. Исследование проводили в сентябре – октябре 2024 года через созданное экспертами ИАА TelecomDaily приложение "Мегабитус" (Megabitus). Приложение работает на базе отечественного ПО и позволяет осуществлять замеры скоростных и других характеристик услуги доступа в интернет.

*TelecomDaily ("Телеком Дэйли"); Upload ("Аплоад")